Florin Cîţu, despre sistemul paralel de vaccinare: „Mi s-a spus că e o speculaţie”. Premierul a declarat că dacă este aşa înseamnă că nu se spune tot.

Florin Cîţu: „Mi s-a spus că e o speculaţie! Dacă e aşa, înseamă că nu se spune tot”. A răspuns premierul jurnaliştilor atunci când a fost întrebat despre acest lucru.

Florin Cîţu, despre sistemul paralel de vaccinare: „Mi s-a spus că e o speculaţie”

Mai mult, premierul susţine că demersul campaniei de vaccinare în ţara noastră e un real succes. Iar în legătură cu vaccinarea paralelă susţine că nu ştie nimic. Florin Cîţu a mai spus că nu deţine informaţii cu privire la acest demers şi roagă jurnaliştii să ceară informaţii la Ministerul Sănătăţii.

Şi continuă: „Azi s-a aprobat şi prelungirea stării de alertă, unde există acea modificare a orei de restricţie. Strategia de vaccinare a fost făcută ca în fiecare ţară din lume. Eu susţin transparenţă 100%, mergem în continuare cu această campanie. Strategia de vaccinare este un succes şi se menţine în topurile europene. În fiecare săptămână s-a prezentat numărul de persoane vaccinate.

Eu am aflat din presă de prezentarea datelor, mai afirmă premierul. „Dar nu cred că este asta o problemă. Datele sunt publice. Repet: la fiecare conferinţă de presă, marţea s-a prezentat numărul persoanelor vaccinate. Numărul militarilor vaccinaţi, precum şi din alte structuri. În fiecare săptămână am încercat să fim cât mai transparenţi”, a mai spus Florin Cîţu.

Florin Cîţu, despre demiterea ministrului Sănătăţii

„Nu s-a dorit demiterea ministrului Sănătăţii. Nu m-a consultat când s-au publicat datele. Trebuie să întrebaţi ministerul Sănătăţii despre aceste date. Eu nu știu, înseamnă că datele respective spun mai mult decât ni se spune, dacă cumva știm că vorbim despre persoane. Dumneavoastră știți deja persoanele care s-au vaccinat. Mie mi s-a spus că datele respective nu au informații despre persoane, deci nu au date confidențiale. Ori urmăriți o speculație, ori informațiile acelea spun mai mult. Această informație trebuie să o cereți la MS, cei care au publicat aceste informații.

Florin Cîţu: Eu am o relaţie bună cu Vlad Voiculescu

„Nu am discutat aşa ceva şi nu înţeleg această avalanşă de susţinere. Eu am o relaţie bună cu Vlad Voiculescu. Am discutat despre campania de vaccinare, i-am atras atenţia că trebuie să ne concentrăm şi pe pandemie. Vreau să verificăm dacă la Timişoara a fost redus numărul de paturi ATI, ceea ce mi s-ar părea foarte grav. Vreau să ştiu dacă e adevărat. Să nu uităm, suntem în continuare în pandemie, de aceea am introdus o nouă restricţie în această hotărâre de prelungire a stării de alertă”, a declarat Florin Cîţu.