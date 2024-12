Vremea Ninge sau nu de Crăciun? Au apărut primele prognoze clare. Zona în care va fi zăpadă din belșug







Cu două săptămâni înainte de Crăciun, scenariile Centrului European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF) au început să se cristalizeze. Deși acestea pot suferi modificări până atunci, ne putem face, deja, o idee despre cum va fi vremea în perioada sărbătorilor.

Toată lumea visează un Crăciun cu zăpadă, mai ales copiii. Din păcate, ECMWF estimează că Moșul nu va putea veni cu sania decât în zona de munte.

De Crăciun, zăpadă doar la munte

Între 24 și 26 decembrie, vremea în România va fi foarte rece, dar, din păcate, destul de uscată.

Un val de aer foarte rece va pătrunde în țara noastră începând cu 22 decembrie. Pe 22 și 23 este posibil să ningă în majoritatea regiunilor.

Temperaturile vor scădea cu aproximativ 10 grade în numai 24 de ore.

De pe 24 decembrie, frigul se va instala în toată țara, dar precipitațiile vor înceta. Vor mai fi posibile ninsori slabe doar în zona de munte.

De altfel, strat de zăpadă va fi doar în regiunile montane, o veste foarte bună pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

De Crăciun, temperaturile vor scădea sub zero grade, inclusiv ziua, în aproape toată țara. Nopțile vor fi geroase, cu minime de sub -10 grade în Transilvania.

Mai frig în următoarele zile

Vremea se va răci în următoarele zile. Temperaturile maxime nu vor mai depăși zero grade decât pe litoral, în timp ce nopțile vor deveni geroase în jumătatea de nord.

Precipitațiile vor fi, și ele, tot mai puține.

Abia de pe 15-16 decembrie ne putem aștepta la ploi în vestul, centrul și nordul României, și la ninsori în zona de munte.

Acela va fi și momentul în care vremea se va încălzi accentuat, astfel încât, în intervalul 18-22 decembrie temperaturile vor crește, inclusiv la București, până la+10 grade!