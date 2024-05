Politica Florin Cîțu, la burgeri și băutură în buricul Capitalei. De la masă n-a lipsit sponsorul lui Nicușor Dan







Fostul premier Florin Cîțu a fost văzut cu deputatul neafiliat Dan Vîlceanu și cu încă un prieten la un restaurant de lux de pe Dorobanți. Florin Cîțu n-a ținut cont de localul select și a venit îmbrăcat în trening. Aceștia au mâncat burgeri și au băut cafele și răcoritoare.

Matei Păun, întâlnire cu Florin Cîțu și Dan Vîlceanu

La scurt timp și-a făcut apariția și Matei Păun, apropiatul lui Nicușor Dan. El a dat mâna cu cei doi, a schimbat câteva vorbe și s-a îndreptat spre sediul de campanie al actualului primar al Capitalei, aflat la câțiva pași distanță de locul de întâlnire al oamenilor politic.

Nicușor Dan a recunoscut

Nicușor Dan nu a confrimat niciodată că Matei Păun este sponsorul său, dar a recunoscut că face parte din echipa sa de campanie. „Nu mi-a dat niciun ban în campania asta și asta-i tot. Este unul dintre cele 10 persoane care fac parte din staff ul meu, din așa numita echipă de campanie, cu care mă sfătuiesc pe mesajele publice când ies”, a afirmat Nicușor Dan.

Cum a fost dat de gol Nicușor Dan

Chiar dacă Nicușor Dan a spus că Matei Păun nu a donat niciun leu pentru campania sa, panourile sale publicitare sunt de la o firmă cumpărată de Păun de la o bancă de stat rusească și recent, paparazzi Mediaflux l-au surprins pe afacerist în discuții aprinse cu șefa de campanie a edilului, Ema Prisca, cea care l-a ajutat și în 2020 să ajungă primar.

„Nu mi-a dat bani. Nu vreau să deschid discuția (ruși, Putin). Dacă este orice să mi se reproșeze să mi se reproșeze pe ce am făcut in spațiul public. Dimpotrivă, e cunoscut ce am făcut după ce a început războiul Ucraina, concert caritabil, la Romexpo, sunt cunoscute în spațiul public.Nu trebuie să vin acum să mă justific”, a mai explicat primarul.

În urmă cu câteva zile, Nicușor Dan spunea că Paun nu se ocupă de campania sa și că se întâlnesc doar în vacanță la Krapets (o stațiune bulgărească la mare de lângă granița cu România) sau prin Vama Veche.