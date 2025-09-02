Social Florin Călinescu se luptă cu globaliștii. „Țăranii români nu vor rezista”







Florin Călinescu a declarat la un podcast că, în acest moment, țăranii români sunt vizați în legătură cu activitatea lor. Omul de televiziune a explicat și care sunt interesele financiare care vor duce la dispariția lor.

Omul de televiziune a explicat faptul că în acest moment agricultura este vizată de cei care conduc Europa. ”Nu vor rezista țăranii politicilor agresive care vin să agreseze modul lor de viață, cel puțin nu în Europa. Pentru că Europa este supusă unor torturi și unor experimente abominabile.

Vor mai rezista pe rând în America de Sud, vor mai rezista undeva în Mexic și Sudul Americii că acolo sunt portocale și lămâile. Adică cineva, nu sunt nici globalist, nici suveranist, nu sunt cu conspirații și așa mai departe, dar mi-e din ce în ce mai clar că cineva hotărăște niște lucruri.

În momentul în care cineva spune că oile au nu știu ce boală și vin să le omoare, mie îmi e clar că în Europa cineva zice: unde mai sunt oi. Păi în Bulgaria, Macedonia, România. Trebuie să le terminăm, ca să aducem oi din Marea Britanie, Franța, Australia, că avem de unde. Și oile se vor vinde la prețurile stabilite de noi. Ăștia se ambiționează”, a explicat el.

De asemenea, Călinescu a explicat și logica unor astfel de decizii, în baza informațiilor din piață. ”Am un prieten care cu asta se ocupă, en-gros. Și mi-a zis: când eu mă duc cu oile mele în țările arabe primul care se vinde este mielul românesc să-ți fie clar. Are el un gust al lui. Lucrurile corporatiste există.

Și când se întâlnesc băieții la un golf, vorbesc. Păi ce-ai făcut? Încă vinde România miel? Păi trântește o boală din cer și trimite armata și poliția. Europa va sacrifica clasa producătoare”, a mai spus actorul.