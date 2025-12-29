Florin Călinescu, atac la adresa Guvernului. Actorul îi îndeamnă pe români să nu achite impozitele majorate

Actorul Florin Călinescu îi îndeamnă pe români să nu achite impozitele locale majorate de Ilie Bolojan, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Potrivit acestuia, refuzul plății taxelor ar putea provoca un blocaj financiar al Guvernului. Călinescu ridică, totodată, întrebări privind eventualele consecințe legale, menționând implicit rolul ministrului Justiției, Predoiu.

„De pe 1 ianuarie până pe 31 martie, toți românii să nu plătească nimic. Ce o să ne facă? Dacă 12 milioane de oameni nu plătesc mașina, nu plătesc locuința, ce o să ne facă? Când vede Bolojan că nu vine un leu la buget, ce se întâmplă? Ce se întâmplă când nu vede bani la buget? Dacă toți românii nu ar plăti taxele în primele 3 luni din 2026, te asigur eu că fug ăștia din țară”, arată actorul.

Florin Călinescu a adăugat că autoritățile vor resimți presiunea financiară și a amintit cazul Irlandei, unde refuzul colectiv al plăților a forțat Guvernul să negocieze cu cetățenii în doar 20 de zile.

„A trecut ianuarie și nu s-a încasat un leu, tu crezi că mai stă Predoiu să ne aresteze? Tu îți dai seama că li se strâmtează trenulețele pe ei. Dacă nu au niște încasări până în prima săptămână din ianuarie, s-au uscat. În Irlanda au făcut la fel. Nu au plătit, toți irlandezii. În 20 de zile, Guvernul a chemat strada la negocieri”, a spus Florin Călinescu la Realitatea Plus.

El a criticat măsurile, menționând că aleșii au dat dovadă de lipsă de empatie față de populație.

„Măsurile astea nu-s din capu lui. E… aici nu știu din capul cui sunt, dar sunt total lipsite de empatie față de populație”, a continuat actorul.

Guvernul a adoptat zece modificări fiscale care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, vizând atât companiile mari, cât și persoanele fizice și proprietățile imobiliare.

Contribuabilii cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro care înregistrează cheltuieli pentru consultanță, management sau drepturi de proprietate intelectuală în relație cu entități afiliate din străinătate vor putea deduce aceste cheltuieli în procent de 1% din totalul cheltuielilor, cu excepții și proceduri specifice de calcul. În continuare, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) rămâne în vigoare, iar firmele care diminuează baza de calcul a impozitului cu active sub formă de investiții trebuie să păstreze aceste imobilizări cel puțin jumătate din durata normală de exploatare, dar nu mai mult de cinci ani.

Veniturile obținute din închirierea pe termen scurt a mai mult de șapte camere sau din servicii de cazare vor fi tratate ca venituri din activități independente, impozabilizate prin scăderea unei cote forfetare de 30% din venitul brut. În cazul închirierilor pe termen scurt pentru 1–7 camere, se aplică o cotă forfetară de 30%, iar pentru închirierile pe termen lung se păstrează deducerea de 20%.

Câștigurile obținute din vânzarea titlurilor financiare se vor impozita cu 3% dacă sunt deținute peste un an și cu 7% dacă sunt tranzacționate într-un interval mai scurt, iar veniturile din criptomonede vor fi impozitate cu 16%, cu scutiri pentru sume mai mici de 200 de lei, respectiv 600 de lei anual. Plafonul contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele care obțin venituri din activități independente sau sportive va crește la nivelul a 72 de salarii minime brute.

Impozitul pe clădiri va fi majorat semnificativ, iar taxa pe lux va crește la 0,9% pentru persoanele fizice care dețin clădiri cu valoare impozabilă peste 2,5 milioane de lei și pentru cei care dețin autoturisme cu preț de achiziție peste 375.000 de lei.

În plus, se va implementa un nou sistem electronic, RO-E-Proprietatea, pentru administrarea online a bunurilor imobile, urmărind atât plata taxelor locale, cât și trasabilitatea proprietăților și a transferurilor acestora.