Salariu de nabab pentru Florin Busuioc! Prezentatorul de la Pro TV a știut să se facă popular chiar și cu o rubrică destul de mică. Carisma, umorul și talentul său actoricesc l-au ajutat să atragă și să țină în fața micilor ecrane români din toate generațiile. S-a remarcat însă și prin ținutele spectaculoase, cu un stil vestimentar colorat și exuberant.

Busu, așa cum i se mai spune, a câștigat inimile telespectatorilor care îl așteaptă în fiecare seară la Pro TV. Însă, cu siguranță, și salariul actorului interesează publicul. Suma vehiculată în presă este generoasă.

Salariu de nabab pentru Florin Busuioc, la Pro TV! Inițial a dublat desene animate

Actorul ar primi 3.000 de euro lunar pentru rubrica de la Pro TV. Relația sa cu renumitul post TV datează încă din anul 1995, înainte de lansarea ei oficială. Inițial a început să dubleze desene animate. La pupitrul știrilor Meteo a ajuns după ce a stat în concediu fără plată. Din fericire, o echipă l-a ajutat să revină pe sticlă, mărturisește vedeta de televiziune.

Super-salariu pentru Busu: ”Eu la Meteo am ajuns pentru ca nu mai aveam nimic de lucru”

Actorul admite că rubrica meteo a fost salvarea lui. „Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru ca nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Ca asta e, se mai intampla. Mi-am luat concediu fara plata. Eu ma mutasem de la teatru cu carte de munca in Pro.A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din „Cenusareasa programelor“, ca sa zic asa, am reusit sa demonstrez ca orice faci, daca faci bine, poate fi de top. Nu contează ce program ai pe mana, nu contează ce ti s-a dat de facut, conteaza doar sa faci bine, sa te implici suficient si sa-ti faca mare placere sa faci asta”, a povestit Florin Busuioc.

În noiembrie 2018, vedeta a trecut printr-o mare cumpănă. În timp ce era pe scenă, la Craiova, a suferit un infarct masiv în urma căruia i-au fost montate două stenturi la inimă.