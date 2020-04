Florin Busuioc (Busu) a reuşit să transforme „Vremea” într-o rubrică extrem de atractivă, aşa au luat naştere ghicitorule şi bancurile sale.

Ghicitorile tale prind bine la public. De unde ţi-a venit această idee?

„Din întâmplare, spune actorul, n-a fost nimic premeditat. În prima zi de difuzare a Ştirilor Pro TV de dimineaţă, printre bancurile pe care le spuneam cu Mihai Dedu înainte de emisie, Mihai mi-a dat să fac o problemă de logică, pe care l-am provocat să mi-o propună, din nou, în direct. „Zise şi comise”! Îmi dă problema în direct, eu mă chinuiesc s-o rezolv în cele două ore de emisie şi, la sfârşit, îi dau răspunsul. Bineînţeles că a doua zi am venit şi eu cu o problemă şi, pentru că pauzele mele dintre intrări sunt ceva mai lungi, am convenit să mă ocup eu de trezirea neuronului în fiecare dimineaţă. Şi, uite aşa, din joacă, am propus vreo 1.800 de probleme”.

Cum te raportezi la concurenţă? Apreciezi un anumit stil de prezentare sau mod de abordare ale colegilor tăi de la alte televiziuni?

„O să vă dezamăgesc teribil. Eu nu mă uit la televizor decât foarte rar şi chitit să văd anumite lucruri. Nu fac niciodată com paraţii între mine şi alţii. Nu cred că sunt simpatic şi, în niciun caz, nu mă suspectez de geniu. Întotdeauna am apreciat mesajul clar şi vorbirea pe înţelesul oricui. Restul e trend!”, spunea actorul într-un interviu acordat pentru EVZ.