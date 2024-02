Monden Al doilea român de la Hollywood după Sebastian Stan. Florian Munteanu va juca alături de Cate Blanchett







Românul Florian Munteanu va apărea din această vară pe marile ecrane, alături de actori consacrați de la Hollywood. Printre numele alături de care va juca românul se numără Cate Blanchett, dar și Jamie Lee Curtis.

Al doilea român care ajunge la Hollywood, după Sebastian Stan, este Florina Munteanu, fost pugilist. Aceasta nu este la prima apariție în filme care rulează pe marile ecrane. Florian Munteanu și-a făcut debutul în filmul lui Silverster Stallone, Creed II. De atunci iată că sorții i-au surâs, și a fost ales să joace și în producția Shang-Chi, în care l-a interpretat pe Razor Fist.

Filmul a fost făcut de Marvel și a fost lansat în 2021. Acum, pugilistul îl interpretează pe Krieg, protectorul unei adolescente demolatoare. Pelicula este o producție Lionsgate și este făcută după un joc video.

De altfel prezența lui Big Nasty, așa cum este cunoscut Florin Munteanu, este anunțată chiar de pe afișul filmului.

Florian Munteanu a crescut în Germania

Alături de nume celebre precum Jamie Lee Curtis, Kevin Hart și Cate Blachett. Florian Munteanu este de origine română, s-a născut în 1990 la noi în țară. Părinții lui au emigrat în Germania, acolo unde a crescut și de asemenea a făcut și facultatea și masterul.

În tot acest timp actorul a practicat mai multe sporturi, la îndemnul tatălui său. A excelat în box, iar din ring a ajuns la Hollywood. „În 2016 l-am cunoscut prima dată pe Eduard Irimia.

Atunci am zis la revedere visului de a face box şi am rămas cu actoria. Am început să fac primele mele proiecte pe cinematografie, în Germania, unde locuiesc.

Eduard Irimia, cel care l-a îndrumat către cinema

Eduard Irimia, când m-a văzut prima dată, mi-a zis că eu nu sunt făcut pentru box, ci pentru mai mult. Mi-a spus direct că eu sunt făcut pentru film: după cum arăt, după cum vorbesc”, a declarat pugilistul.

De altfel, filmele de mai sus nu sunt singurele în care a apărut pugilistul. Din sezonul 3 apare și în producția Netflix, Vikings Valhala. Totodată, acesta are și mai multe programe de training pentru cei care vor să slăbească sau să își întărească muscultura.

Deși a crescut mai mult prin Germania, pugilistul este mândru că este român și vorbește cursiv limba maternă.