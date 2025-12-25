Monden

Fiicele fostului prinț Andrew, prezente la slujba tradițională de Crăciun a familiei regale britanice

Fiicele fostului prinț Andrew, prezente la slujba tradițională de Crăciun a familiei regale britanicePrințesele Beatrice și Eugenie. Sursa foto: Captură video Youtube
Prințesele Beatrice și Eugenie ale Marii Britanii au participat, joi, la slujba tradițională de Crăciun a familiei regale britanice, în timp ce tatăl lor, Andrew, recent rămas fără titluri după legăturile cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, nu a fost prezent la eveniment, potrivit Reuters.

Prințesele Beatrice și Eugenie, la slujba tradițională de Crăciun

Regele Charles și regina Camilla i-au condus pe membrii familiei regale la o biserică din Sandringham, în estul Angliei, la aproximativ 175 de kilometri nord-est de Londra, unde i-au salutat pe cei veniți să îi întâmpine. Charles și Camilla au mers în față, fiind urmați de prințul și prințesa de Wales, William și Kate, alături de cei trei copii ai lor.

Printre ceilalți membri ai familiei prezenți la eveniment s-au aflat prințesa Anne și soțul ei, Tim Laurence, ducele și ducesa de Edinburgh, alături de copiii lor, precum și nepoata regelui, Zara, împreună cu soțul ei, Mike Tindall.

Fratele mai mic al regelui Charles, sub presiuni tot mai mari

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui, se află sub presiuni tot mai mari din cauza legăturilor sale cu Epstein. În octombrie, regele Charles i-a retras toate titlurile, inclusiv pe cele de duce de York și de prinț, și i-a cerut să părăsească reședința de la Windsor, mutându-se într-o locuință privată de pe domeniul Sandringham.

Palatul Buckingham a transmis că măsurile adoptate în cazul lui Andrew au fost necesare pentru protejarea reputației monarhiei și a transmis că regele este solidar cu victimele abuzurilor.

Prințul Andrew

Prințul Andrew / sursa foto: captură video

Andrew a negat acuzațiile potrivit cărora ar fi abuzat-o sexual pe Virginia Giuffre, care a susținut că a fost traficată de Epstein și obligată să întrețină relații sexuale cu el în tinerețe, cazul fiind închis în 2022 printr-o înțelegere într-un proces civil din Statele Unite, fără recunoașterea vinovăției.

Fiicele lui Andrew continuă să participe la evenimentele regale

Fiicele sale, Beatrice, în vârstă de 37 de ani, și Eugenie, în vârstă de 35 de ani, continuă să participe la evenimentele de familie, în ciuda controverselor legate de tatăl lor.

Membrii familiei regale urmau să revină pe domeniul regal de la Sandringham pentru prânz, înainte de mesajul de Crăciun al regelui, difuzat mai târziu în cursul zilei.

