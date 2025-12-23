De la Regina Victoria, la Regele Charles al III-lea. Povestea fascinantă a felicitărilor regale de Crăciun

Tradiția felicitărilor de Crăciun ale Familiei Regale britanice pare, la prima vedere, doar un gest simpatic în jurul unei monarhii vechi de secole. În realitate, aceste mici cartonașe – tipărite, fotografiate, semnate – spun o poveste mult mai amplă: despre cum s-a inventat Crăciunul „modern”, despre felul în care Coroana s-a adaptat la epoci foarte diferite și despre cum, în ultimii zeci de ani, monarhia a învățat să vorbească publicului și printr-o simplă imagine de sezon.

În 1843, Sir Henry Cole – reformator al poștei britanice și viitor fondator al muzeului Victoria & Albert – îi cere pictorului John Callcott Horsley să creeze o felicitare de Crăciun care să poată fi trimisă prin poștă prietenilor și colaboratorilor. Cardul, tipărit litografic și apoi colorat de mână, înfățișa o familie adunată în jurul mesei, ridicând un toast, flancată de două scene de caritate – ajutor oferit săracilor, potrivit royal.uk.

Era un gest modern pentru acea vreme: serviciul poștal tocmai devenise accesibil, iar ideea de „greeting card” comercializată era radical nouă. De acolo, moda felicitărilor de Crăciun se răspândește rapid în rândul claselor de mijloc și apoi în întreaga societate britanică. Ulterior, istoricii vor descoperi chiar și un precedent mai vechi, o urare de Crăciun trimisă în 1611 regelui Iacob I, dar adevărata amploare a acestui obicei vine odată cu cartea poștală victoriană.

Casa Regală intră în joc ceva mai târziu. Regina Victoria și Prințul Albert sunt deja campioni ai Crăciunului: popularizează bradul de Crăciun, colindele, mesele festive și ideea de sărbătoare de familie. În portretele oficiale victoriene îi vedem înconjurați de copii, cadouri și decorațiuni, dar nu există încă o tradiție sistematică a felicitării regale cu fotografie atașată. Aceasta apare treptat, pe măsură ce fotografia devine un instrument central al comunicării publice a monarhiei.

În prima jumătate a secolului XX, familia regală începe să folosească din ce în ce mai des felicitări de Crăciun, la acea vreme sub formă de carte poștală cu imagini ale membrilor săi. Sub domnia lui George al V-lea și a reginei Mary, începând cu 1914, monarhia trimite anual felicitări, adesea cu fotografii de familie, ca semn de apropiere față de cei care servesc coroana, dar și față de opinia publică.

În timpul Primului și celui de-Al Doilea Război Mondial, astfel de mesaje au o puternică încărcătură morală: nu sunt doar urări festive, ci și semne de solidaritate cu soldații și cu populația aflată în criză. Un exemplu celebru este o felicitare trimisă de tânăra prințesă Elisabeta – viitoarea regină Elisabeta a II-a – către un regiment al armatei britanice, în plin conflict mondial.

De aici încolo, nimic nu mai întoarce roata: felicitarea de Crăciun devine parte din „manualul” de comunicare al monarhiei. Dar adevărata rafinare a tradiției vine abia după urcarea pe tron a Reginei Elisabeta a II-a.

Domnia Elisabetei a II-a nu a însemnat doar televiziune, turnee globale și jubileuri fastuoase. A însemnat și standardizarea acestui mic ritual anual: felicitarea de Crăciun care pleacă de la Palatul Buckingham spre sute, uneori mii de destinatari – membri ai familiei, angajați ai casei regale, lideri politici din toată lumea, diplomați, organizații caritabile, parteneri instituționali.

În ultimii aproximativ 70 de ani, acest gest a devenit atât de constant, încât absența lui ar fi părut o știre în sine. De la an la an, fotografia aleasă spunea ceva despre momentul respectiv: un copil nou apărut în familie, o aniversare importantă, un jubileu, o călătorie istorică. Deși formatul general rămânea relativ sobru – o fotografie încadrată elegant, hârtie groasă, text concis – fiecare detaliu era atent calculat.

În epoca Elisabetei, felicitarea regală a îmbinat două realități: monarhia ca instituție și familia Windsor ca oameni. Publicul vedea, în același cadru, simbolul continuității statului și un cuplu, apoi bunici, apoi străbunici într-o atmosferă caldă de sărbătoare.

Pe măsură ce se schimbă lumea, se schimbă și felul în care arată aceste felicitări. Fotografia clasică de studio este treptat înlocuită de imagini mai naturale, surprinse în aer liber, în grădini, la evenimente publice sau chiar în contexte mai relaxate.

Noua generație de regi și prinți, crescută cu camere foto digitale și social media, împinge tradiția într-o direcție mai personală. De-a lungul ultimilor ani, Prințul William și Catherine au ales adesea imagini informale alături de cei trei copii, uneori în ținută casual, alteori în ipostaze surprinse în vacanță sau în curtea casei Harry și Meghan au mers chiar mai departe, optând pentru felicitări în format digital, cu colaje de fotografii, distribuite online, accentuând ideea de familie tânără, departe de protocolul rigid.

În paralel, mesajele rămân scurte și ceremonioase: o formulă clasică de tipul „Wishing you a very Happy Christmas and New Year”, completată uneori de o semnătură de mână.

Ceea ce se schimbă nu este esența – urarea –, ci limbajul vizual: mai puțin hieratic, mai puțin rigid, mai aproape de felul în care familiile obișnuite își trimit una alteia fotografii de sărbători.

Odată cu urcarea pe tron a lui Charles al III-lea, tradiția nu doar că a continuat, ci a căpătat nuanțe noi. Primele felicitări ale cuplului regal, în calitate de suverani, au fost încărcate de simboluri: una a folosit o fotografie realizată la Braemar Games în Scoția, alta imaginea de după încoronare – un mod clar de a ancora Crăciunul în marile momente ale primilor ani de domnie.

Pentru Crăciunul 2025, Regele Charles și Regina Camilla au ales o fotografie făcută în aprilie, la Roma, în grădinile reședinței ambasadorului britanic, Villa Wolkonsky, în timpul vizitei de stat în Italia. Imaginea fusese publicată anterior pentru a marca 20 de ani de la căsătoria lor, iar acum este reutilizată ca felicitare oficială – un detaliu care spune mult despre dorința de a lega viața privată de agenda diplomatică. Camilla poartă o rochie crem creată de Anna Valentine și o broșă cu „Lily of the Valley”, floare asociată cu loialitatea și dragostea de lungă durată

Mesajul din interior este aproape clasic: „Wishing you a very Happy Christmas and New Year”. Dar contextul din jurul acestui an – preocupările legate de sănătatea regelui, speranța unei perioade mai liniștite după veștile bune despre starea prințesei de Wales – conferă felicitării o notă melancolică, subtil percepută de public.

În fiecare decembrie, de la Buckingham Palace pleacă sute de astfel de cărți către familie, prieteni, șefi de stat, diplomați, organizații caritabile și membri ai personalului regal. Nu este doar un gest protocolar, ci și o rețea de legături personale pe care monarhia o întreține an de an.