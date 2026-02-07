Fiica unui cunoscut fotbalist, găsită moartă. Avea doar 21 de ani

Cristina Perez Galcenco, un tânăr model internațional și fiica fostului fotbalist spaniol Nacho Perez, a fost găsită moartă în apartamentul său din Malaga, la vârsta de 21 de ani. Circumstanțele morții tinerei sunt neclare, potrivit Daily Mail.

Tânăra era considerată una dintre cele mai promițătoare figuri din industria modei, defilând pe podiumuri din Londra, Madrid, Milano și Paris.

De-a lungul carierei, Cristina a participat la evenimente de anvergură precum Săptămâna Modei de la Madrid și a colaborat cu branduri renumite, printre care Stradivarius, Versace și Louis Vuitton.

Vestea morții sale a provocat un val de emoții în rândul celor care au cunoscut-o.

„Nu am cuvinte pentru această veste tristă, decât să le spun părinților ei, Tatiana Galcenco și Nacho Perez, și familiei sale, că o stea strălucește veșnic în inimile noastre și că transmit sincerele condoleanțe într-un astfel de moment de durere”, a fost mesajul postat de fotograful ana de Jesus.

„Cristina este un înger și a fost întotdeauna”, a adăugat prietena apropiată a Cristinei.

Trupul neînsuflețit al modelului va fi transportat în Asturias, regiunea din nordul Spaniei unde a crescut, urmând ca acolo să aibă loc înmormântarea. Părinții săi nu au făcut până acum declarații publice.

În trecut, Cristina Perez Galcenco vorbea despre provocările emoționale ale vieții de model, recunoscând că succesul profesional vine adesea la pachet cu singurătatea.

„Sarcina mea este să fiu imaginea a ceea ce un brand vrea să prezinte publicului, fie prin podiumuri, fie prin campanii publicitare. Întotdeauna spun că cel mai satisfăcător lucru la această profesie este numărul de oameni, culturi și mentalități pe care ajungi să le cunoști. Sunt atât de diferite de zona ta de confort încât nu ai de ales decât să crești și să te adaptezi la ele; pe de altă parte, simt că asta vine la pachet cu singurătatea, care este cea mai rea parte a acestei meserii. Este un fapt că, fiind în continuă mișcare, nimeni din cercul tău apropiat nu poate ține pasul cu tine, așa să înveți să te înțelegi cu tine însuți. Este unul dintre cele mai importante lucruri”, declara modelul, conform Daily Mail.