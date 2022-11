Fiica lui Nosfe a transmis un mesaj pentru tatăl ei la mai bine de o lună de la moartea artistului. La ce s-a gândit Iris

Vestea că Nosfe a decedat a întristat pe toată lumea. În plus, acest eveniment a reprezentat un șoc pentru industria muzicală din România. Cu toate că a trecut mai bine de o lună de la moartea artistului, mesajele pentru cântăreț încă apar pe rețelele de socializare. Nosfe a făcut stop cardiac după un concert susținut alături de trupa Șatra Benz.

Cântărețul le-a lăsat în urmă pe soția sa, Mădălina Crețan, și pe fiica lui, Iris, în vârstă de opt ani. Atât soția sa, cât și fiica sa au avut un mesaj pentru cântăreț. Mădălina Crețan este cea care se ocupă de conturile de socializare ale artistului de când acesta a decedat. În plus, femeia este destul de activă în mediul online.

Fiica lui Nosfe a avut un mesaj pentru tatăl său

Concurenta de la Chefi la cuțite își ține urmăritorii la curent cu toate momentele din viața ei și ale fiicei sale. În acest context, soția lui Nosfe a publicat astăzi, 25 noiembrie, o imagine cu fiica ei. În plus, Iris a transmis un mesaj emoționant, la doar o lună de la moartea tatălui său.