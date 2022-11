Cum arată soția lui Sorin Bontea. A ținut-o ascunsă atâta timp. Imagine spectaculoasă cu partenera juratului de la „Chefi la Cuțite”

Sorin Bontea (52 de ani) este căsătorit de mai bine de 26 de ani și are doi copii, pe nume Miruna (18 ani) și Iulian (25 de ani). Juratul de la „Chefi la cuțite” și-a ținut ascunsă viața privată, dar o fotografie cu soția lui a ieșit la iveală.

Celebrul bucătar le-a aratătă pentru prima dată o fotografie cu el și cu soția lui. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată și se aflau pe ringul de dans. Sorin Bontea s-a asigurat ca partenera lui să fie în centrul atenției.

„Suntem împreună din 1989 şi ne-am căsătorit în 1994. Ne-am cunoscut la o petrecere, într-un grup de prieteni, iar eu am fost cel care a făcut primul pas!”, a spus Sorin Bontea.

Sorin Bontea a luptat pentru soția lui

În urmă cu 26 de ani, Chef Sorin Bontea a povestit că a întâlnit o femeie care i-a sucit mințile și a realizat că ea este aleasa. a cucerit-o pe mama copiilor săi cu trandafri roșii, dar și cu talentul său culinar. Juratul de la „Chefi la cuțite” a recunoscut că și complimente l-au ajutat pentru a pune mâna pe soția lui.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere… Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!”, a mărturisit vedeta de la Antena 1.

Prima carieră a lui Bontea

El a mai povestit că a visat mereu să devină cântăreț, dar că viața l-a dus în altă direcție. Juratul de la „Chefi la cuțite” nu regretă că a ales bucătăria.

„Nu mai știu câți ani aveam, zece, 11 ani și am fost la colindat. Mi-am luat chitara și mai aveam câțiva prieteni care cântau. Eram vreo trei care cântam și învățăm acordurile desenate pe hârtie. Am spus că vreau să merg la școala populară de artă. Cred că aveam și puțină voce pe vremea aceea. Când a trecut timpul, m-am angajat la 16 ani în bucătărie și de atunci…”, a spus Sorin Bontea în cadrul podcastului „Fain&Simplu”.