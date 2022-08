Tensiuni între jurații Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au ajuns să nu-și mai vorbească

Jurații emisiunii culinare au ajuns să se certe și să nu-și mai vorbească timp de trei zile. Chef Florin Dumitrescu a mărturisit că în cele trei zile, nici Sorin Bontea nu a mai vorbit cu Scărlătescu.

„În toată istoria Chefi la cuțite, cel mai tare m-am enervat în sezonul zece. A fost un moment în urma căruia eu și Scărlătescu nu ne-am mai vorbit deloc trei zile. Culmea e că nici Bontea n-a vorbit cu Scărlătescu în cele trei zile. Cumva, ne-a enervat pe amândoi în egală măsură. Asta se va vedea în sezonul 10, care este mult mai intens, colegii mei profitând de anumite slăbiciuni ale adversarilor. Poate și eu am profitat de anumite slăbiciuni ale lor”, a precizat Chef Dumitrescu.

Bucătarul a mai dezvăluit că după atât de mult timp petrecut alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, nu poate să nu le vadă defectele.

În ceea ce-l privește pe Bontea, punctul lui slab este că este mult prea încrezător, iar în ceea cel privește pe Scărlătescu, punctul lui slab este că se minte singur de foarte multe ori, și deși știe să-și vândă farfuria, ei nu sunt acolo să o cumpere, a mai precizat Dumitrescu, potrivit Cancan.ro.

Sezonul zece va fi unul special

Show-ul culinar a ajuns la cel de-al zecelea sezon. Prin urmare, acesta va fi unul cu totul special. Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit că emisiunea va avea un alt platou. De asemenea, au fost schimbate și culorile, bucătăriile, mobila, iar spațiul de relaxare a devenit mult mai mare. „Cred că cine a pregătit acest spațiu de relaxare a știut că, la un moment dat, noi nu ne vom mai vorbi și vom sta în colțuri separate”, a spus juratul.

De asemenea, o schimbare vine și în ceea ce vizează prezentarea show-ului. Sezonul zece va avea două prezentatoare, atât pe Irina Fodor, cât și pe Gina Pistol.

Astfel primele ediții vor fi prezentate de Irina Fodor din cauza faptului că Gina Pistol a fost infectată cu COVID-19 chiar în momentul în care începeau preselecțiile.

„Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea, Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a spus Gina Pistol.

În același timp, Irina Fodor a precizat că deși nu se aștepta să facă parte din proiect, s-a bucurat să facă parte în continuare din emisiune.