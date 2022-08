Cătălin Scărlătescu a ajuns la greutatea dorită. Cum arată bucătarul de la Antena 1 după ce a slăbit

Cătălin Scărlătescu a reușit să slăbească de mai multe ori, dar nu pentru mult timp. Bucătarul a încercat diete și exerciții fizice pentru a scăpa de kilogramele în plus. Cu toate astea, vedeta de la Antena 1 a ajuns la o greutate potrivită după ce a participat în emisiunea „America Express”.

Cătălin Scărlătescu, în vârstă de 50 de ani, le-a arătat fanilor cât de largi îi sunt hainele pe care le purta la filmări în primăvară. „Efectul America Express! Asta e!”, a spus el în timp ce se filma.

El a fost în America Latină la show-ul America Express, alături de iubita sa, Doina Teodoru în vârstă de 32 de ani. Acesta a slăbit enorm în doar două luni.

Cine este iubita lui Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru, colega lui Cătălin Scărlătescu de la „America Express” și iubitia lui, are 32 de ani și este din Galați. Aceasta este de profesie actriță și a devenit cunoscută odată cu participarea sa în cadrul unui show televizat de umor, pe care l-a și câștigat, în anul 2017.

Tânăra a fost iubită de telespectatori de la primele glume, iar faima ei a crescut de la o zi la alta. „ Am ajuns la emisiune la recomandarea unui coleg de la teatru. Am mai fost acum doi ani, dar nu m-am descurcat atât de bine. E drept, nici nu am făcut prea mult lobby atunci să mă voteze lumea. Şi chiar şi acum, după ce am câştigat, continui să nu am încredere în astfel de concursuri.

Mă bucur însă că momentul meu a fost apreciat de Mihai Bendeac, un artist desăvârşit şi un jurat cu experienţă în domeniul comediei. Asta contează cu adevărat ”, a spus Doina Teodoru într-un interviu.

Doina l-a cunoscut pe Cătălin Scărlătescu în Vama Veche, iar relația lor a evoluat natural. „ Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poza, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă ”, a declarat Cătălin Scărlătescu, potrivit kfetele.ro