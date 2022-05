Florin Dumitrescu are probleme de sănătate din adolescență. Ce boală are cunoscutul Chef. „Și macină, macină”

Florin Dumitrescu a vorbit pentru prima dată despre boala care îi dă bătăi de cap de pe vremea când avea 16 ani. Cunoscutul Chef a recunoscut că mânca destul de puțin chiar dacă gătea mereu, așa că în timp a aflat că are gastrită. După ce a aflat diagnosticul, a învățat câteva lucruri foarte importante, iar acum spune că și-ar dori să poată da timpul înapoi pentru că ar știi cum să aibă grijă de sănătatea sa.

Ce probleme de sănătate are Florin Dumitrescu

„Eu la 16 ani nu mâncam. Avem 61–62 de kilograme, nu avem nicio treabă cu mâncarea, doar o găteam. La 16 ani, am descoperit pentru prima dată gastrita. În momentul în care gătești, stomacul tău funcționează, pentru că e păcălit de miros și crede el că mănâncă. Și macină, macină și nu mai ai foame, nu mai simți foamea și ai senzația că poți să o duci la nesfârșit. La 20 de ani am descoperit mâncarea și m-am îngrășat. Dacă mi-aș da un sfat, mi-aș da la 20 de ani și aș spune: Mănâncă mai puțin, nu recupera ce nu ai mâncat”, a spus Florin Dumitrescu în podcastul realizat de George Buhnici.

Cunoscutul jurat a recunoscut că mai are și alte probleme de sănătate, după ce a jucat polo până la vârsta de 14 ani.

„Excesele se plătesc, indiferent ce fel de excese, chiar și sportul în exces se plătește. Eu până la 14 ani am fost sportiv de performanță și, crede-mă, am avut niște probleme foarte mari din cauza asta, pentru că mi-am turat corpul atât de mult încât am descoperit probleme. Am făcut polo, am fost portar la polo și am genunchii pilaf, pilaf de la antrenament, pentru că portarul trebuie să lucreze picioarele în apă. Noi în apă aveam bordură de beton pe care trebuia să o ținem deasupra capului 30 de secunde în serie, un minut pauză, iar 30 de secunde. Și, da, am probleme cu genunchii, picioarele, spatele”, a mai spus Florin Dumitrescu.