Fiica Anamariei Prodan, despre conflictul mamei ei cu Gigi Becalii: „E greu când vezi aşa ceva la televizor”

Fiica cea mică a Anamariei Prodan, Sarah Dumitrescu, a vorbit despre scandalul dintre impresară și Gigi Becali. Tânăra a declarat că l-a considerat mereu pe patronul FCSB un membru al familiei și că este greu să vadă că și-a schimbat atitudinea radical. Totul ar fi pornit după transferul lui Dennis Man la Parma.

”E greu când cunoşti o persoană de atât de mult timp şi stai la el în casă, în vizitezi de atâtea ori. Eram ca o familie. Să vezi că nu mai e aşa şi că sunt atacuri unul contra celuilalt, e greu! Mereu am încercat să îi las pe ei şi să îmi văd de treaba mea şi de cariera mea. Dar e greu când vezi aşa ceva la televizor. Noi (n.r. copiii Anamariei Prodan) am încercat să nu lăsăm să ne afecteze, e situaţia lor, ei sunt adulţii, ei trebuie să îşi regleze ce vor între ei. Dar e greu să nu facă parte şi din viaţa noastră. Pe stradă, oriunde, mereu ţi se va atrage atenţia de ceea ce se întâmplă. Dar încerc să trec cu vederea”, a declarat Sarah Dumitrescu pentru AS.ro.

Anamaria Prodan, amenințată de Becali

Anamaria Prodan a declarat că Gigi Becali spune că este credincios, dar că realitatea este alta. Impresara a mai spus și că patronul FCSB a amenințat-o că o va distruge.

„Faptul că acest mare credincios are impresia că atunci când vorbește el cu `prietenii` acești oameni îi poartă respect… Dimpotrivă, ei mă sună pe mine și îmi povestesc cum vorbește, cum mă înjură, cu verii, cu toată lumea pe la palat. Credinciosul ăsta mare! Cum se laudă că el are foarte multe relații și că el o să facă, că o să mă distrugă, că o să îl folosească pe Reghe împotriva mea.

Râde de Reghecampf, râde de ce a făcut Reghe, de toate amantele lui Reghe de dinaintea ăsteia. Se laudă că o cunoaște pe Bilcon… Pe mine nu mă interesează și nu mă impresionează absolut nimic”, a spus Anamaria Prodan pentru Fanatik, cu ceva timp în urmă.

Explicația lui Gigi Becali

Gigi Becali a declarat că și-a schimbat părerea despre Anamaria Prodan după ce a declarat că acesta este interesat de mai mult decât o prietenie. Patronul FCSB a mai spus că fosta soție a lui Reghecampf nu este genul lui de femeie și că nu s-a pus problema de așa ceva.

„Orice antrenor care a venit la FCSB s-a pus el. M-ați înțeles? A fost 0 în instalarea lui Reghecampf (n.r. – despre implicarea Anamariei Prodan). Nimeni, niciodată nu m-a influențat cu un antrenor. El a reușit la Snagov și l-am pus.

Anamaria are o simpatie aparte și știe să se bage sub pielea oamenilor. Pe urmă, strică tot. Eu o simpatizam. Călca la mine o femeie la palat? I-am zis lui Reghe să nu mai vină, mai râdeam cu ea. După a zis că mă uitam la ea, că ce fizic are, Doamne ferește! Am simpatizat-o, dar eu iubesc numai femei care sunt cu Hristos, călugărițe, frați, călugări. Nu pot să iubesc orice femeie.

Ea, după aia, a stricat totul. Pentru ce? Nu a avut niciun fel de aport. Pe Reghe voiam să-l iau eu. A demonstrat el. Mă știți, nici MM nu poate să mă influențeze să iau un antrenor, doar dacă îl mai întreb eu”, a spus Gigi Becali.