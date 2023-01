Gigi Becali şi-a anunţat retragerea de la FCSB: „Eu zic că am făcut ceva în fotbalul ăsta. Nu a făcut-o nimeni după Revoluție”

Gigi Becali a declarat că este gata să se retragă din fotbal, dar acest lucru se va întâmpla doar după ce FCSB va juca din nou în grupele UEFA Champions League, și, mai ales, după ce va reuși să dea un tun financiar la UEFA.

„Este ultimul meu obiectiv în fotbal, să mai prind grupele Ligii Campionilor. După aceea, nu mă mai interesează, probabil mă voi retrage. Dar vreau grupele pentru că acum vorbim de 30-40 de milioane de euro din start. Sunt bani mulți”, a spus Gigi Becali.

„Am văzut că s-au făcut 20 de ani de când am preluat Steaua. Am intrat în fotbal, am spus atunci că o să aduc Real Madrid și zicea Ovidiu Ioanițoaia că sunt nebun. Am vândut un jucător cu 11 milioane de euro (n.r. – Dennis Man), asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Am vândut jucători cu 9-10-11 milioane de euro.

Am jucat în grupele Ligii Campionilor mai mult decât toate echipele din România, am făcut cea mai mare performanță pe care n-a făcut-o nimeni după Revoluție – semifinale de Cupa UEFA. Eu zic că am făcut ceva în fotbalul ăsta. Așa că ăia care zic să aduc specialiști, eu zic să-și pună pofta în cui, ei să-și vadă de treaba lor, iar eu de treaba mea”, a mai spus patronul celor de la FCSB.

„Eu, în pușcărie și îi băteam pe ei în Liga Campionilor”

Gigi Becali a relatat şi cel mai emoţionant moment din fotbal pe care l-a trăit chiar în închisoare.

„Cel mai și cel mai… momentul care a fost cu cea mai mare bucurie vreau să spun a fost momentul în care eram la pușcărie la Jilava, cu telefonul la ureche și să se termine meciul… cu cine am jucat atunci? (n.r. – cu Legia Varșovia) Atunci a fost cel mai frumos moment, pe hol aveam telefonul.

Și atunci eu stăteam pe telefon și când a fluierat și a zis calificare, am plecat de pe hol, m-am întins în pat că aveam după ușa patul și am rămas un sfert de oră într-un fel de mare bucurie și în hohot de lacrimi, dar nu că de calificare… Adică, bă, și din pușcărie vă arăt că îl apăr (n.r. – ar fi zis Dumnezeu) și din pușcărie vă arăt că vă bate de acolo! I-am bătut de acolo, i-am spulberat de acolo! Eu, în pușcărie și îi băteam pe ei în Liga Campionilor”.