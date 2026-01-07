Femeile, în armata Statelor Unite. Pentagonul lansează o evaluare surprinzătoare după zece ani

Departamentul american al Apărării al SUA a anunțat marți lansarea unei evaluări a efectelor integrării femeilor în roluri de luptă, decizie luată la aproximativ zece ani de la autorizarea oficială a acestora pe câmpul de luptă, potrivit agenției AFP.

Măsura are loc într-un context în care secretarul Apărării, Pete Hegseth, a criticat frecvent inițiativele menite să crească oportunitățile pentru minorități, atât în armată, cât și în alte domenii, cum ar fi universitățile sau mediul de afaceri.

Potrivit unui comunicat emis de Pentagon, evaluarea va fi efectuată de Institute for Defense Analyses (IDA), un grup de reflecție specializat în strategiile de apărare.

Kingsley Wilson, purtătoare de cuvânt a Pentagonului, a declarat: „Această analiză va garanta faptul că normele sunt respectate și că Statele Unite păstrează cea mai letală armată”.

Wilson a subliniat că standardele pentru posturile de luptă vor rămâne „elitiste, uniforme și neutre din punctul de vedere al sexului, pentru că greutatea unui rucsac sau a unei ființe umane nu diferă în funcție de sex”. De asemenea, ea a adăugat că Pentagonul „nu-și va compromite normele pentru a satisface cotele sau o agendă ideologică”.

Înainte de nominalizarea sa de către fostul președinte Donald Trump, Pete Hegseth și-a exprimat opoziția față de prezența femeilor pe câmpul de luptă. În cadrul audierii în Senat, în vederea confirmării în funcția de secretar al Apărării, Hegseth a încercat să-și nuanțeze declarațiile.

În luna martie, el a emis o directivă către armata americană pentru elaborarea unor norme de condiție fizică neutre din punct de vedere al genului pentru militarii din prima linie.

În acest document nu s-a menționat posibilitatea excluderii femeilor din roluri de luptă, subliniind menținerea standardelor uniforme pentru toți membrii forțelor armate.

Potrivit postului american NPR, care a obținut o notă a Pentagonului, examinarea realizată de IDA este estimată să dureze șase luni. În cadrul acestei evaluări, comandanții Forțelor Terestre și ai Pușcașilor Marini americane au fost solicitați să furnizeze grupului date privind starea de pregătire a unităților, antrenamentele efectuate și performanțele soldaților.

Această inițiativă reflectă eforturile Pentagonului de a colecta date obiective pentru a înțelege modul în care integrarea femeilor a influențat funcționarea unităților și menținerea standardelor militare, fără a modifica criteriile de performanță stabilite anterior.

Rezultatele evaluării urmează să fie analizate pentru a confirma că normele de performanță și pregătire sunt respectate, indiferent de sexul militarilor.

IDA va întocmi un raport care va fi folosit pentru a ghida deciziile viitoare ale Pentagonului în ceea ce privește standardele pentru posturile de luptă și pentru a asigura coerența acestora cu obiectivele operaționale ale armatei americane.