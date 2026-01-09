Justitie

Femeie de 51 de ani, obligată să poarte o brățară electronică după ce și-a lovit soțul

Femeie de 51 de ani, obligată să poarte o brățară electronică după ce și-a lovit soțul
O femeie de 51 de ani din Hunedoara a fost obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică, după ce soțul ei, un bărbat de 47 de ani, a reclamat la Poliție că a fost agresat fizic și amenințat de soția sa. Având în vedere riscul iminent, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu, potrivit  Poliției Hunedoara.

Bărbat din Hunedoara, agresat fizic și amenințat de soția sa

Un bărbat de 47 de ani din Hunedoara a reclamat, la data de 9 ianuarie 2026, că a fost agresat fizic și amenințat de soția sa. Sesizarea a fost făcută la sediul Poliției Municipiului Hunedoara, în jurul orei 03:30.

În urma evaluării situației, polițiștii au constatat existența unui risc iminent și au dispus măsuri de protecție pentru victimă, informează, vineri, Poliția Hunedoara.

Femeia din Hunedoara. pusă sub ordin de protecție și monitorizare electronică după acte de violență

Din verificările polițiștilor a reieșit că, în data de 7 ianuarie 2026, bărbatul de 47 de ani ar fi fost amenințat prin mesaje text de soția sa, o femeie de 51 de ani din Hunedoara, iar în seara de 8 ianuarie, în jurul orei 21:00, ar fi fost lovit cu pumnul în zona feței. Faptele ar fi creat persoanei vătămate o stare de teamă.

Persoana vătămată a parcurs formularul de evaluare a riscului, care a indicat existența unui risc iminent, iar polițiștii au dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Femeia a fost obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.

Poliția continuă cercetările în dosarul de violență în familie

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Autoritățile reamintesc că violența în familie este o infracțiune cu consecințe grave și recomandă gestionarea conflictelor prin dialog și sprijin specializat. Persoanele care se simt în pericol sunt încurajate să sesizeze imediat poliția, ordinele de protecție fiind un instrument legal de prevenire a escaladării violenței.

