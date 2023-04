Femeia de care Cristi Borcea s-a îndrăgostit la prima vedere. „Era peste tot, la TV, la SuperBowl…”

Cristi Borcea și Valetina Pelinel sunt căsătoriți din anul 2018 și au împreună trei copii. Cei doi au vorbit de mai multe ori despre căsnicia lor, dar acum fostul finanțator de la Dinamo a făcut mai multe dezvăluiri despre începuturile relației. Borcea a povestit cum a ajuns să se îndrăgostească de fostul fotomodel, care era foarte cunoscut în Statele Unite. Omul de afaceri a spus că a văzut-o pentru prima dată pe Valetina Pelinel la o petrecere din Miami.

„Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o. Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Era peste tot, la TV, la SuperBowl…”, a declarat Cristi Borcea. Afaceristul și-a da seama în acel moment că trebuie să o cucerească pe Valentina Pelinel chiar dacă el era căsătorit în acea perioadă. „Am spus: «gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea». Asta e ultima căsătorie”, a mai spus omul de afaceri.

Cum s-a descurcat Valetina Pelinel în perioada în care Cristi Borcea era la închisoare

Cristi Borcea a mai adăugat că actuala sa soție a suportat cu greu gândul că partenerul său de viață este în închisoare. Afaceristul a mărturisit că a participat la diferite cursuri și a muncit pentru a obține permisiile în timpul cărora Valentina Pelinel venea în vizită. „Eu am făcut toți cei trei copiii mai mici în detenție. Eram în permisiile acelea”, a spus Borcea.

Milan îi calcă deja pe urme tatălului său. Băiatul în vârstă de șapte ani este pasionat de fotbal și este înscris la o echipă profesionistă. „Milan are șapte ani, e singurul care joacă. Important e să îi placă, și îi place. Pe fetițe încerc să le dau anul acesta la tenis de câmp”, a declarat Cristi Borcea în timpul emisiunii „Fanatik SuperLiga”. Afaceristul are trei copii cu Valetina Pelinel, Milan și gemenele Indira Maria și Rania Maria.