Simona Halep, primul interviu: Nu auzisem niciodată de Roxadustat. Nu cer un tratament special. Vreau doar să fiu judecată. Cât să mai aștept

Simona Halep vorbește despre întârzierea judecării cazului de dopaj, în primul său interviu acordat de la eliminarea din primul tur al US Open în septembrie trecut. Sportiva noastră a considerat important să își exprime public frustrarea față de această situație, acordând interviul site-ului cofondat de antrenorul ei, Patrick Mouratoglou.

Simona Halep, despre ultimele luni departe de competițiile sportive

În interviul acordat site-ului Tennis Majors, Simona Halep, fost lider mondial în circuitul feminin, discută despre cum a făcut față ultimelor luni și despre dorința ei de a reveni cât mai curând pe teren.

„De-a lungul timpului, am încercat doar să rămân calmă și, de fapt, mă simt încrezătoare, pentru că știu că sunt curată și nu am luat cu bună știință nimic care este interzis, în speță o astfel de substanță.

Am vrut să tac până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și de fapt, așa cum am spus, nu m-am descurcat foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigur că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta. De aceea sunt aici astăzi”, a spus Simona Halep.

Ea a mai spus că, cu bună știință, nu a luat nicio substanță interzisă, fiind un mare susținător al sportului curat și a fost întotdeauna împotriva dopajului. Sportiva a mai declarat că la început a fost un șoc total, neștiind cum să reacționeze și cum să se comporte.

Cum explică Simona Halep apariția substanței interzise în organismul ei

Simona Halep a explicat că a avut mereu grijă să verifice toate componentele din suplimente pentru a se asigura că totul este autorizat. mai mult, nu a avut nicio ideea la început de unde provine substanța interzisă, iar apoi a vrut să-i roage pe experți să-i explice cum s-a întâmplat și de unde a provenit.

„După cum am spus, nu auzisem niciodată despre substanță, așa că nu știam cum aș putea să-l iau și, de fapt, cum ar putea fi putut să ajungă în urină.

După multe investigații, au aflat că a existat o contaminare, o contaminare a suplimentului și de aceea cantitatea era atât de scăzută în corpul meu. O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo. Experții au muncit mult pentru a afla sursa acestei contaminări și au aflat că suplimentul (n.r. – pe care l-a ingerat) a fost contaminat cu o cantitate mică de substanță”.

Ce urmează pentru sportiva română

Simona Halep a mai punctat că în octombrie a fost anunțată că testul ei de urină din august a fost pozitiv. De atunci, a făcut 10 teste la rând și toate au fost negative. Au fost probe de sânge și urină în același timp, mai spune sportiva.

„Următorul pas este o audiere la sfârșitul lunii mai, 28, dar este foarte fragilă pentru că ITF a spus că s-ar putea anula și ea. Dacă vor face asta, vor trece aproape opt luni de când am fost suspendată provizoriu pentru prima dată și cred că nu este corect să petrec opt luni fără a fi măcar judecat de Tribunal.

Din punct de vedere emoțional, întreaga perioadă nu a fost ușoară și am simțit doar nevoia să vorbesc cu voce tare fanilor mei, susținătorilor mei și, de fapt, întregului public. Sunt sigur că vor să știe cu adevărat ce se întâmplă și de ce durează atât de mult. Am vrut să tac până când cazul a fost rezolvat, dar este prea greu, așa că am simțit că ar fi foarte bine pentru mine să vorbesc despre asta cu voce tare. Nu auzisem niciodată de Roxadustat. Nu cer un tratament special. Vreau doar să fiu judecată. Cât să mai aștept”, a mai declarat Halep pentru Tenis Majors.