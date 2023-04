Cristi Borcea a dezvăluit motivul care a dus la cele două divorțuri. Nu i-ar permite să facă asta nici actualei soții, Valentina Pelinel

Cristi Borcea este căsătorit acum cu Valentina Pelinel și pare că și-a găsit liniștea și fericire alături de aceasta. Fostul patron al Dinamo a mai fost căsătorit de două ori. Prima sa soție a fost Mihaela Borcea, iar cea de-a doua Alina Vidican. Potrivit omului de afaceri, ambele divorțuri au avut același motiv.

Fostul acționar de la Dinamo a spus care este lucrul pe care niciuna dintre soții nu a putut să i-l impună și nu îi va permite acest lucru nici actualei partenere. Cristian Borcea a fost întrebat dacă vreuna dintre femeile din viața lui i-a cerut să renunțe la fotbal. Omul de afaceri a mărturisit că niciuna dintre ele nu îi poate impune acest lucru și a mărturisit că fotbalul este pe primul loc pentru el.

„Nu poate să-mi impună mie vreo femeie sau soţia mea aşa ceva. Fotbalul e viaţa mea, a fost înaintea soţiilor, familiilor, copiilor. Dinamo a fost înaintea tuturor.

Pentru asta am ajuns și la două divorțuri și la o operație pe cord deschis la 41 de ani. Pe lângă detenție, cinci ani și jumătate. Fotbalul e viața mea”, a dezvăluit Cristi Borcea pentru Antena Sport.

Fostul patron de la Dinamo susține că nu își va lăsa fiul să cumpere echipa de fotbal, dacă își va dori asta pe viitor. Cristi Borcea a lansat acuzații și la adresa echipei Steaua, precizând că nu își merită locul. Întrebat despre derby-ul dintre cele două echipe, mutat pe 18 aprilie, el a răspuns: „ Ce derby? Dinamo este în Liga a 2-a, dar CSA Steaua este un avort spontan care nu îşi are locul acolo!”.

Cum se menține Cristi Borcea în formă, la 53 de ani

Fostul acționar de la Dinamo a mărturisit că acordă o atenție mare imaginii sale. Chiar dacă a împlinit vârsta de 53 de ani, el vrea să se mențină într-o formă. Apelează la masaje și tratamente faciale și susține că a făcut un salon și o clinică pentru a putea beneficia el de cele mai bune servicii.

„Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela, în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început la aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, spunea Cristi Borcea în urmă cu doi ani.