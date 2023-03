Mihaela Borcea s-a reunit cu Alina Vidican. Unde a plecat fosta soție a lui Cristi Borcea

Alături de iubit, Mihaela o are lângă ea în vacanță și pe fiica ei. Prima soție a lui Cristi Borcea a anunțat pe rețelele de socializare că se simte foarte bine și că vacanța îi priește. Chiar și așa, fosta soție a lui Cristi Borcea nu poate sta departe de afaceri. Mihaela Borcea a anunțat, tot pe rețele, că își caută personal pentru hotelul de la mare, resortul din stațiunea Olimp.

Mai ales că tot ea este cea care se ocupă de afacerile familiei Borcea și i-a implicat și pe cei doi băieți pe care îi are cu fostul finanțator dinamovist. Despre afaceri și familie, Mihaela a dezvăluit că este foarte greu să te împarți între cele două.

„Este foarte greu, tot timpul apar chestii la care nu te aștepți, pe care trebuie să le rezolvi imediat și poate știi, poate nu știi. Te confrunți cu foarte multe lucruri grele, dar eu sunt obișnuită, toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări și pot să spun că și ca antreprenor am deja foarte multă experiență în spate, conduc hotelul de peste 10 ani.

Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții și am avut foarte multe încercări, aproape de a-mi pierde viața. Mai mult de atât nu cred că există. Am trecut peste, iar acum, ultima e recentă. După un proiect foarte greu, mi-am neglijat puțin sănătatea, imunitatea am avut-o la pământ, m-a lovit un Covid, nu am știut, nu l-am tratat, odată cu asta mi-am rupt și glezna, chiar înainte de a pleca în vacanță”, a explicat Mihaela Borcea.