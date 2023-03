Valentina Pelinel refuză să mai fie asociată cu Boureanu: Nu am plecat cu nimic din acel mariaj, nu m-am ales cu nimic

În urmă cu mai mulți ani, Cristian Boureanu a contractat credite de peste 3 milioane de euro, pe care nu le-a mai înapoiat și s-a trezit cu poprire pe conturi. Acum s-a aflat că „deputatul Playboy” și Valentina Pelinel a fost executați silit. Mai mult, fostul soț al blondinei are mari datorii din cauza problemelor pe care le-a avut cu legea și a renunțat la viața de lux.

De curând, Valentina Pelinel a declarat că nu mai dorește să fie asociată cu Cristian Boureanu și că are o familie fericită cu Cristi Borcea, bărbatul cu care l-a înșelat pe fostul soț. Modelul a mai spus că nu mai interesează nimic din ce a fost în trecut și că are treburi mai importante.

„Nu am plecat cu nimic din acel mariaj, nu m-am ales cu nimic la divorț. Nu vreau să mai vorbesc despre asta, nu mă mai interesează, acum am o familie. De amănuntele legale se ocupă avocatul meu. Am să vă pun în legătură cu el”, a declarat Valentina.

Pelinel, despre creditele pe care le-a luat cu Boureanu

Valentina Pelinel nu a recunoscut nici că urmează să fie executată silit și că va avea de suferit din cauza căsniciei pe care a avut cu Cristian Boureanu. Actuala soție a lui Cristi Borcea a explicat ce s-a întâmplat cu acele terenuri, dar și unde s-au dus banii.

„Contractul de credit la care se face referire a fost încheiat cu o bancă din România și a fost semnat de către mine în calitate de soție garant, calitate determinată exclusiv de starea mea civilă și patrimonială de la acel moment, fiind doar o formalitate necesară singurului debitor din contract, conform procedurilor băncii ce a acordat creditul.

Procedura inițiată de către bancă este o procedură îndreptată împotriva singurului debitor din contractul de credit și nu are în vedere în niciun fel patrimoniul meu actual, deoarece, cu excepția calității de mai sus, nu am avut altă calitate în această tranzacție. Precizez că nu am beneficiat de nicio sumă de bani din creditul ce a fost acordat sau de terenurile ce fac obiectul garantării creditului și nu am niciun fel de obligație bănească neîndeplinită în baza acestui contract de credit sau în baza altor contracte de credit”, a fost mesajul lui Pelinel.

Și Cristian Boureanu a declarat că nu îl mai interesează situația și că a uitat de aceste terenuri. „Sunt terenuri care s-au executat începând cu anul 2009. Mă crezi că habar n-am despre ce-i vorba? Pentru că pe unele dintre ele le-au executat imediat, pe altele le-au ținut, vorba aia, de atunci au trecut 14 ani… Știu că mai erau două terenuri … Sunt ale băncii, oricum, nouă nu ne rămâne niciun ban. Deci, nu mă interesează… Au trecut 14 ani”, potrivit Cancan.