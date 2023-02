Rihanna, show de senzație la Super Bowl. Artista este din nou însărcinată

Rihanna a susținut un recital de senzație la Super Bowl. Celebra solistă a concertat în pauza competiției și a reușit să ridice publicul în picioare. Artista a surprins pe toată lumea cu ținuta ei și le-a arătat fanilor că este din nou însărcinată.

Kansas City Chiefs a reușit să câștige al treilea trofeu NFL din istorie, după o finală incendiară cu Philadelphia Eagles, scor 38-35.

Rihanna a urcat din nou pe scenă la Super Bowl, cel mai important eveniment al anului din forbalul american. Aristita a mai susținut un concert și în urmă cu cinci ani.

Solista și-a început recitalul cu piesa „Bitch Better Have My Money”, dar a mai interpretat și hituri precum „Where Have You Been”, „Only Girl in the World”, „We Found Love”, „Rude Boy”, „Work”, „Wild Wild”, „Blow it Up”, „All of the Lights”, „Run this Town”, „Umbrella” și „Diamonds”, potrivit gsp.ro.

A devenit mamă

Artista a devenit pentru prima dată mamă anul trecut. În 13 mai 2022 a născut un băiețel. Tatăl copilului este rapperul american A$AP Rocky cu care artista are o relație de aproape trei ani. Artistul nu a putut să-i fie atunci aproape, pentru că se afla în arest. A fost acuzat că a tras mai multe focuri de armă în public, iar apoi a fugit, potrivit portalului TMZ .

Femeie de afaceri

Rihanna a intrat în mod oficial pe lista celei mai bogate cântărețe din lume. Potrivit Forbes, are o avere netă estimată la 1.7 miliarde de dolari. Se pare că cea mai mare parte a câștigurilor sale vin din compania de cosmetice pe care o deține.

Cariera muzicală a Rihannei a început în 2005, când a semnat un contract cu casa de discuri Def Jam Recordings, condusă pe atunci de Jay-Z. În același an, și-a lansat albumul de debut Music Of The Sun. Single-ul albumului, Pon de Replay, a atins locul al doilea în topul Billboard Hot 100. De atunci a mai lansat trei albume și a devenit un star mondial. A căștigat de-a lungul carierei nouă premii Grammy.