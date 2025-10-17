Monden

Feli lansează o nouă piesă. Mulți se vor regăsi în ea

Feli lansează o nouă piesă. Mulți se vor regăsi în ea
Feli surprinde publicul cu o nouă lansare muzicală emoționantă: „Mâinile”, un single care se vrea coloana sonoră a unei iubiri trainice și al treilea extras de pe viitorul său album „Drama mama”. Piesa vine într-o versiune intimă, voce-pian, care scoate în evidență sensibilitatea și profunzimea sentimentelor exprimate de artistă.

Feli lansează o nouă piesă

Videoclipul piesei a fost filmat la Opera Națională din București, un cadru elegant și plin de rafinament care completează atmosfera romantică a melodiei. Prin simplitatea sa, această versiune acustică a „Mâinilor” transformă fiecare notă într-o declarație sinceră de iubire.

Artista a mărturisit că piesa este una dintre preferatele sale de pe album. Ea a spus că melodie va fi coloana sonoră pentru multe povești de iubire.

Feli Mainile

Feli. Sursa foto Catmusic

„Mâinile este genul de piesă care te topește cu gândul la iubire, la brațele omului drag, la viitorul TOT care se scrie în cea mai compatibilă formulă de doi sau care îți aprinde dorul de acea dragoste mare care să țină până la finalul vieții și poate și dincolo de ea.

Când am înregistrat această versiune doar cu voce și pian, m-am surprins spunând cu voce tare: «Ce frumoasă e dragostea! Vreau și eu!» și apoi am zâmbit cu emoție și cu credința că «Mâinile» va fi coloana sonoră pentru multe povești perfect-imperfecte de iubire de aici înainte!”

O colaborare importantă

Colaborarea din spatele piesei reunește nume importante din industria muzicală: muzica și versurile au fost semnate de Lucian Nagy, Tatiana Ștefan, Emilian Nechifor, Jean Gavrilă și Imre Vizi, în timp ce producția și mix-ul au fost realizate de Lucian Nagy. Lansarea este o co-producție între CatMusic și HaHaHa Production, două dintre cele mai influente case de producție din România.

Feli

Feli. Sursa foto Catmusic

O piesă emoționantă

Cei care au avut ocazia să asculte piesa spun că „Mâinile” reprezintă un adevărat balsam pentru sufletele îndrăgostite, fiind potrivită nu doar pentru momente de relaxare și reflecție, ci și pentru ocazii speciale, precum dansul mirilor. Versurile melodiei, alături de interpretarea caldă și sinceră a lui Feli, transmit emoția unei iubiri profunde, capabile să dureze o viață întreagă.

Versiunea acustică, lansată acum, precede varianta de studio care va fi disponibilă peste două săptămâni, promițând să aducă un plus de profunzime și intensitate melodiei.

