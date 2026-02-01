Feedul „Pentru tine” schimbă regulile jocului în social media. Cum pierdem controlul asupra timpului petrecut online

Rețelele sociale așa cum erau cunoscute dispar treptat. Algoritmii care creează feedul „Pentru tine” au transformat radical modul în care oamenii consumă conținut online, înlocuind postările prietenilor cu recomandări personalizate la scară largă. Fiecare gest al utilizatorilor — o pauză, o oprire din scroll sau o privire rapidă — este interpretat ca semnal de interes și folosit pentru a le oferi mai mult conținut captivant. Richard Rogers, director al Digital Methods Initiative de la Universitatea din Amsterdam, spune că această tranziție marchează începutul unei etape „post-rețele sociale”, potrivit Mediafax.

Consumatorii nu mai navighează după cronologia prietenilor, ci după selecția algoritmică care prioritizează timpul petrecut în aplicație.

„Utilizarea rețelelor sociale a crescut constant și a depășit în multe țări orice alt tip de consum media”, afirmă el.

Feedurile „Pentru tine” funcționează pe baza unor micro-semnale colectate de algoritmi. Oprirea scroll-ului sau trecerea cursorului peste un conținut sunt interpretate ca intenții reale, chiar dacă par gesturi neimportante. Scopul algoritmilor este să mențină atenția oamenilor și să crească timpul petrecut în aplicație, combinând conținut plăcut cu materiale care provoacă ușor disconfort, dar care totuși atrag și rețin utilizatorul.

Platforme precum TikTok, X, YouTube Shorts și Instagram Reels au adoptat pe deplin acest model. Feedul „Pentru tine” transformă modul în care oamenii consumă media într-o succesiune aproape infinită de conținut scurt, în care pauzele devin excepții, iar continuitatea este norma.

Rogers subliniază că această schimbare afectează și cultura digitală mai largă: internetul deschis, bazat pe site-uri și standarde interoperabile, pierde teren în fața ecosistemelor închise, care controlează fluxul de informație și interacțiunea.

În acest context, rolul creatorilor de conținut se schimbă. Profesioniștii învață să lucreze cu algoritmii, să interpreteze semnalele de performanță și să adapteze formatele pentru a-și menține publicul.

Profesionalizarea în era post-rețele sociale presupune disciplină, strategie și înțelegerea subtilă a mecanismelor prin care platformele mențin atenția.

Această transformare nu este doar tehnologică, ci și culturală, mai arată sursa. Utilizatorii nu mai doar „privesc” ce postează prietenii, ci sunt ghidați constant de algoritmi, într-o lume digitală în care atenția și timpul petrecut online au devenit moneda principală.