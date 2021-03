Fanii muzicii reggae sunt în doliu. Tragicul anunț a fost făcut printr-un comunicat de către ministrul Culturii din Jamaica, Olivia Grange. Ea nu a precizat însă cauza morţii artistului, care a fost membru fondator al celebrului grup The Wailers. Din care a făcut parte şi celebrul Bob Marley.

Prieten din copilărie cu Bob Marley

Cunoscut sub numele de Jah B sau Bunny Livingston, Wailer a fost cel mai tânăr dintre cei trei Wailers originali. Ceilalți doi membri ai formației au fost Bob Marley (1945 – 1981) și Peter Tosh (1944 – 1987).

Grupul s-a format în Trench Town la începutul anilor 1960. Au avut o serie de piese de succes în epoca ska și rocksteady, cum ar fi Simmer Down, Lonesome Feeling și Thank You Lord.

După înregistrarea a două albume, „Catch A Fire” și „Burnin”, Wailer și Tosh au plecat în carieră solo în 1974.

De-a lungul carierei sale solo, Wailer a lansat peste 10 albume. A câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun album Reggae în 1991 pentru albumul Time Will Tell: A Tribute to Bob Marley, 1995 pentru Crucial! Roots Classics și 1997 pentru Hall of Fame: A Tribute to Bob Marley’s 50th Anniversary.

De asemenea, a fost prezentat pe albumul True Love de Toots and the Maytals, care a câștigat premiul Grammy în 2004 pentru cel mai bun album Reggae.

În 2012, Bunny Wailer a primit cea de-a cincea cea mai mare onoare din Jamaica, Ordinul Jamaicii. Cinci ani mai târziu, în 2017, el a primit Ordinul de Merit de către guvernul jamaican, a patra cea mai mare onoare a națiunii.

Decesul artistului a fost confirmat şi de managerul său, Maxine Stowe.

Bunny Wailer era spitalizat după ce suferise un accident vascular cerebral în iulie 2020.

Starul jamaican, al cărui nume real a fost Neville O’Riley Livingston, era ultimul membru supravieţuitor al trupei The Wailers. Bob Marley a murit de cancer în 1981 şi Peter Tosh a fost asasinat în timpul unui jaf comis în 1987, informează caribbeannationalweekly.com.