Anunțul a fost făcut într-o declarație de presă de familia sa: ”Cu inimile îndurerate anunțăm că Frederick Nathaniel “Toots” Hibbert a plecat dintre noi în pace, în această seară, înconjurat de familie, la Spitalul Universitar, în Jamaica”.

“Familia și echipa sa ar doi să le mulțumească medicilor și asistenților pentru grija și eforturile depuse, și sunteți rugați să le respectați viața privată în această perioadă de suferință”.

S-a stins din cauza Covid-19?

Artistul era internat de mai multă vreme în spitalul privat din Kingston, Jamaica. Deși cauza morții nu a fost făcută publică, BBC News notează că artistul fusese internat cu simptome asemănătoare infecției cu Covid-19. El era în comă indusă, un purtător de cuvânt declarând recent că acesta se luptă pentru viața lui, informează Hotnews.ro.

Cu vocea sa inconfundabilă, Hibbert a devenit cunoscut în anii 1960 pentru piesele Pressure Drop, Monkey Man și Funky Kingston. Mai mult, el a susținut că a fost cel care a botezat acest gen de muzică și a impus termenul ”reggae”, în 1968, cu hitul ”Do The Reggay”. Potrivit propriilor sale mărturii, a fost bun prieten cu legegdanrul Bob Marley, având și aceeași casă de discuri în perioada exploziei stilului reggae din deceniul 8. The Wailers, trupa lui Bob Marley, și the Maytals obișnuiau să împartă scena Carib Theatre.

„Eu și Bob eram prieteni foarte buni. Discutam ore întregi. Am și compus un cântec pentru el, numit chiar Marley”, declara muzicianul într-un interviu din 2018.

Frederick ‘Toots’ Hibbert și formația sa sunt considerate legende printre scena muzicii ska și reggae. Din Kingston, Jamaica, sunetul lor este o combinație originală de evanghelie, ska, reggae, suflet și stâncă, apreciază muzicologii. Toots and the Maytals sunt creditați pentru demonstrarea clară a legăturilor dintre sunetele jamaicane și stilul american Rythm & Blues, stilul vocal emoțional al lui Hibbert fiind influențat de legende precum Otis Redding, Wilson Pickett și alte icoane ale sufletului.

Întoarcerea lor de profil în 2004 a constat în albumul True Love, în care Hibbert și-a reînregistrat piesele cele mai cunoscute cu o colecție de vedete. În 2012, The Maytals au lansat un turneu acustic global pentru a comemora 50 de ani de la debutul înregistrării.