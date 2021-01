Fanii Echipei Dinamo au intervenit în cazul avocatului Robert Roșu și au transmis un mesaj de susținere pentru avocatul condamnat la închisoare în cazul „Ferma Băneasa”.

„Robert Roșu este dinamovist. Dar asta contează cel mai puțin acum. Lucrează pentru o casă de avocatură care ne-a sprijinit foarte mult și continuă să ne susțină în lupta noastră cu nedreptățile care ni se întâmplă acum. Dar și asta contează prea puțin acum.

Robert este familist, are două fete și este un profesionist care și-a clădit un nume în ani de zile de muncă, prin munți de cărți și de dosare și de documente citite.

Un avocat îi apără pe cei nedreptățiți și de foarte multe ori pe infractori. Nu doar că are dreptul să-i apere pe răufăcători, ARE OBLIGAȚIA s-o facă. Nici cel mai nenorocit criminal nu poate fi luat la întrebări de un magistrat, dacă nu are lângă el un apărător.

Robert Roșu și-a făcut meseria, fiind apărătorul unor persoane care au greșit și au fost condamnate. Și în rândul condamnaților a fost pus și el, apărătorul. A primit 5 ani de închisoare, după ce în prima instanță fusese achitat de un judecător din Brașov, recunoscut pentru corectitudinea și profesionalismul său.

Nu este o lovitură doar pentru Robert Roșu, pentru o persoană, ci pentru toți cei care practică această meserie.

Dacă mesajul transmis este ”Ai grijă pe cine aperi, că s-ar putea să ți-o iei și tu!”, va fi greu să mai găsești un avocat care să-l apere pe cel cercetat sau pe cel trimis în judecată”, se arată în postarea fanilor echipei Dianmo.

Fanii echipei Dinamo Robert Roșu, mesaj de susținere pentru Robert Roșu

„E cel mai ușor să fii medicul celor sănătoși și să n-ai de-a face cu leproșii. E simplu să fii avocatul părții vătămate. De multe ori, cel vătămat nici nu are nevoie de apărător, cum nici cel sănătos n-are strictă nevoie de medic.

Răufăcătorul are nevoie de un avocat care să-i țină partea, nu de un avocat care să-l condamne și el, chiar înainte de sentință.