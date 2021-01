Dinamo se îndreaptă cu toată viteza către faliment. Situația financiară a clubului din Ștefan cel Mare este alarmantă. Și perspectivele sunt sumbre, în condițiile în care investitorii spanioli s-au dovedit a fi doar niște „țepari”.

Doar o minune financiară mai scapă Dinamo de faliment

Ibericii vor rămâne fără birourile pe care le au la Rin. Adică la hotelul lui Ionuț Negoiță, fostul finanțator al celor de la Dinamo. Omul care mutase aceste birouri la stabilimentul pe care îl deține. Și pentru care acum percepe chirie.

Dar investitorii spanioli nu numai că nu i-au achitat lui Negoiță banii pentru preluarea clubului. Ei nu și-au plătit nici chiria birourilor. Așa că în perioada imediat următoare vor fi evacuați. Aceeași soartă o va avea și magazinul lui Dinamo.

Ionuț Negoiță nu vrea să mai aștepte achitarea datoriilor și le-a făcut o notificare

Suma pe care o are Ionuț Negoiță de primit de la partea spaniolă se apropie de 1 milion de euro. Eu nu am recuperat nimic de la spanioli. Era o datorie de peste 800.000 de euro, dar între timp s-au mai adunat niște bani. Am tot sperat, i-am mai tot lăsat. Între timp, nu au plătit nimic, iar datoriile au crescut. Nu au plătit nimic nici datoriile vechi.” A declarat omul de afaceri pentru gsp.

Negoiță nu mai acceptă restanțele și le-a făcut notificări oamenilor de afaceri din Spania. De la care nimeni nu a văzut bani până acum. „I-am lăsat în sediu la Rin. Mi-au promis că plătesc, că se mută la Marica, dar nu s-au mutat, Le-am făcut deja notificare să-i mute și o contactez un executor și să-i evacuez. Văd că nu au de gând să plătească. Și cu magazinul la fel. Le dau ordin de evacuare ca să își găsească alt sediu. I-am suportat destul”. A mai afirmat omul de afaceri pentru sursa citată.