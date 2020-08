Scandalul dintre Petru Mircea, fostul soț al Mădălinei Manole, și familia regretatei artiste, continuă. Fratele celei care s-a sinucis, în 2010, după ce a băut o sticlă de Furadan, a lansat o serie de acuzații grave la adresa fostului său cumnat.

„Nu pot uita că a adus imediat o altă femeie în casa surorii mele. Nu îl pot ierta că atâția amar de amar de ani nu ne-a lăsat să ne vedem nepotul. A zis la TV că vrem banii Mădălinei, dar de fapt el i-a luat pe toți.

El a rămas cu toți, el încasează banii din drepturi de autor, tot. Nu m-ar mira ca nepotul meu să spună mamă acelei femei, celebra blondă, care susținea că este cea mai bună prietenă a Mădălinei, pentru ca mai apoi să ia îi ia locul în patul soțului ei, Halal prietenă. Vreau să îl demasc că simt că nu mai pot, murim toți puțin câte puțin”, a spus Marian Manole conform impact.ro.

Bărbatul a anunțat că a tot umblat ca să găsească probe ce ar fi trebuit să contrazică varianta sinuciderii Mădălinei Manole. Iar acum el afirmă că le deține. Dar are nevoie de bani pentru a începe procedura de redeschidere a dosarului.

„În tot acest timp am umblat peste tot, încercând să aflăm adevărul. Nu ne putem împăca deloc cu ideea că ea s-a omorât așa. Am găsit probe noi în acest dosar, probe care vor schimba cu totul situația. Însă, pentru a deschide acest proces avem nevoie de bani pentru taxa de timbru, avocat și alte cheltuieli de judecată. De aceea, am apelat la ajutorul fanilor Mădălinei, care știu că sunt mulți. Dacă fiecare donează 10 lei, ne va fi de un real ajutor”, a mai afirmat Marian Manole.