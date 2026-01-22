Exclusiv. UMF „Carol Davila” dezvoltă Polul Educațional Medical Est, un proiect de peste 12,6 milioane de euro

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București face un pas major în dezvoltarea educației medicale din România, prin lansarea Polului Educațional Medical Est (PEME). Este vorba despre un proiect amplu care va fi dezvoltat în zona Halei Laminor, din Sectorul 3 al Capitalei.

Prima etapă a acestui demers este reprezentată de construirea Centrului de Dezvoltare a Competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate (CDCS), un proiect în valoare de peste 12,6 milioane de euro.

Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Primăriei Sectorului 3 și beneficiază de finanțare integrală prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea totală a investiției se ridică la 63.014.779,09 lei.

Centrul de Dezvoltare a Competențelor va fi dedicat formării și perfecționării personalului din sistemul public de sănătate și este gândit ca un spațiu modern pentru instruire, simulare medicală, dezvoltarea de ghiduri și bune practici, dar și pentru fundamentarea științifică a politicilor publice din domeniul sănătății.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat în cadrul conferinței de lansare importanța proiectului pentru sistemul medical românesc. „Proiectul creează un cadru real de formare continuă pentru profesioniștii din sănătate, adaptat nevoilor din spitale și practicii medicale curente. Finanțarea prin PNRR ne permite să dezvoltăm un model orientat spre competență, performanță și calitate în actul medical, cu rezultate directe în îngrijirea pacienților”, a declarat oficialul.

Conform declarațiilor sale, Ministerul Sănătății susține ferm astfel de inițiative care consolidează legătura dintre educație, cercetare și practica medicală, „iar parteneriatul cu Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» și cu Primăria Sectorului 3 demonstrează că, prin colaborare, putem construi infrastructuri durabile în sprijinul personalului medical și al pacienților”, a adăugat Alexandru Rogobete.

La rândul său, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a evidențiat rolul investiției pentru comunitate și pentru dezvoltarea zonei de est a Capitalei. Tot cu ocazia conferinței, edilul a afirmat faptul că „învățământul și sănătatea reprezintă piloni esențiali pentru dezvoltarea și prosperitatea societății noastre”.

Robert Negoiță a adăugat că administrația locală a investit constant în educație și infrastructură și că amplasarea proiectului în apropierea Halei Laminor aduce un plus de atractivitate și dezvoltare urbană pentru zonă.

Centrul CDCS va avea o suprafață desfășurată de 5.735,8 metri pătrați și va fi integrat în Polul Educațional Medical Est, pentru care Primăria Sectorului 3 a pus la dispoziție un teren de 2.000 de metri pătrați. Întregul pol educațional va ajunge la aproape 12.000 de metri pătrați construiți.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a declarat că acest proiect marchează un moment istoric pentru universitate și pentru educația medicală din România. „Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, instituție-reper a educației medicale românești, cu vocație europeană și responsabilitate națională, își afirmă astăzi, aici, în Sectorul 3, o nouă frontieră de dezvoltare: Polul Educațional Medical Est – PEME”, a delarat Viorel Jinga în cadrul conferinței.

„Ne aflăm astăzi într-un moment cu semnificație istorică pentru universitatea noastră și, îndrăznesc să spun, pentru arhitectura educației medicale din România”, a mai precizat rectorul. El a subliniat apoi că PEME nu este doar o extindere de infrastructură, ci un proiect cu impact direct asupra comunității și a sistemului medical.

„PEME este un act de regenerare urbană prin educație și un angajament de echitate: excelența, odată atinsă, trebuie distribuită, nu izolată”, a mai precizat Viorel Jinga.

În discursul său, el a explicat că Polul Educațional Medical Est va fi format din două investiții majore: Centrul de Dezvoltare a Competențelor (CDCS), finanțat prin PNRR, și viitorul centru INTEL S3, finanțat prin Programul Regional București-Ilfov. Cele două componente vor funcționa împreună, ca un ecosistem care să susțină atât formarea continuă a personalului medical, cât și educația universitară și cercetarea.

„CDCS va fi un centru de excelență în care instruirea avansată, simularea, dezvoltarea de ghiduri și bune practici de management sanitar, precum și fundamentarea științifică a politicilor publice se vor reuni într-o arhitectură funcțională orientată către rezultate”, a declarat rectorul UMF „Carol Davila”.

Finalizarea proiectului este programată pentru 31 august 2026, astfel încât Polul Educațional Medical Est să fie operațional odată cu debutul anului universitar 2026–2027.