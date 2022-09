Exclusiv. Strategia lui Cioacă de a ieși din închisoare. Și-a dat fiul în judecată pentru a obține o pedeapsă mai mică

Pentru acest lucru a trebuit să își dea în judecată fiul ca reprezentat al victimei, iar acum cei doi s-ar putea vedea în sala de judecata pe 2 noiembrie atunci când s-a stabilit termen în acest dosar. Potrivit legii el poate cere liberarea condiționată după ce a ispășit 2/3 din pedeapsă. Asta înseamnă, matematic, că la aproximativ 10 ani 2 luni si 2/3 săptămâni de executare a pedepsei, fostul polițist ar putea să fie din nou liber. Cioacă a fost închis în iunie 2014, urmând să ispășească pedeapsa la care a fost condamnat, iar de atunci și până acum au trecut 8 ani si trei luni. La acest termen se adaugă 1 an si 3 luni pe care Cioacă i-a executat în arest preventiv.

Potrivit informațiilor EVZ, Cioacă s-a comportat exemplar după gratii, altfel nu ar fi obținut permisie. Pe lângă permisie, deținuților care dau dovadă de îndreptare și de comportament exemplar după gratii, li se acordă și zile câștig, adică zile de libertate. Cristian Cioacă a fost condamnat în 2014 pentru că ar fi lovit-o pe Elodia Ghinescu și i-a provocat moartea, iar ulterior ar fi tranșat-o ca să poată scăpa în acest fel de răspunderea penală. Cert este că până în acest moment, în ciuda eforturilor pe care le au făcut autoritățile cadavrul Elodiei nu a fost găsit, iar Cristian Cioacă susține că el nu i-ar fi făcut nimic mamei copilului său. Ancheta începută în 2007 atunci când a dispărut Elodia a fost reluată in 2011, iar în 2012 procurorii au reușit după 5 ani de la dispariția Elodiei să obțină un mandat de arestare preventivă pe numele lui Cioacă.

Elena Udrea, indignată după permisia lui Cristian Cioacă

La începutul linii septembrie, în presă au apărut informații potrivit cărora Cristian Cioacă a primit o permisie de 24 de ore. Fostul polițist care ar fi ucis-o pe Elodia a fost în libertate pentru a doua oară în ultimele trei luni.

„Nu am ceva împotriva permisiei lui Cioacă, este dreptul său legal, am o problema însă cu modul în care principiul menținerii legăturii cu familia este legiferat la noi.

Legislația privind executarea pedepselor cu închisoarea este nu doar total ineficienta, România având unul dintre cele mai mari grade de recidiva din Europa, ci și anacronică, ilogică, aberantă, în anumite prevederi, ce aduce la crearea unor adevărate drame umane, drame care nu aduc nici un beneficiu societății, doar distrug vieți.

La cum am spus deja, legea actuală nu face nici o diferență între un bărbat condamnat pentru omor cu premeditare, care nu are nici copii și o mamă condamnată pentru furt din magazine ori abuz în serviciu, eventual cu un copil mic sau mai mulți. Nu doar că în ambele cazuri vizitele se pot primi doar în condițiile în care se folosește un “ dispozitiv de protecție” un geam care ajunge să separe pe mama de copilul ei, dar și în cea ce privește dreptul de a menține contactul cu familia al deținuților, tratamentul este identic. Adică, posibilitatea de a ieși din penitenciar pentru a te întâlni cu familia, este același și pentru un bărbat care merge să bea o bere cu rudele sale că și pentru o mamă care ar vrea să îi fie alături copilului său când este ziua lui de naștere, când merge în prima zi la grădiniță sau la scoală, când are un examen important, sau când are nevoie de alinarea mamei, pur și simplu.”