Exclusiv. Spitalul din Craiova, blocat de Cioloș?! Corina Crețu: Nu dădea aprobarea, pentru că era Olguța primar

„Eu vă amintesc că am semnat împreună cu domnul Ponta, eu din partea Comisiei, dânsul ca prim ministru, aceste spitale regionale în programul operațional regional din 2015. Văzând că nu se întâmplă nimic, am venit la București împreună cu Banca Mondială, cu BEI (n.r. Banca Europeană de Investiții) și cu toți miniștrii, era chiar prima zi de mandat a domnului Voiculescu, am vorbit să facem.

Atunci România a stabilit să facem studiile de fezabilitate cu Banca Europeană de Investiții, care s-au făcut într-un an. Nu existau amplasamentele. S-a dat aprobarea la Cluj, s-a dat aprobarea la Iași și pentru că era doamna Olguța Vasilescu primar, domnul Cioloș nu dădea aprobarea la Craiova.”, a declarat Corina Crețu.

Spitalele regionale riscau să devină private?

„Venise domnul Vâlcov sau nu știu cine, cu ideea ca aceste spitale să fie în parteneriat public-privat. Eu ca social-democrată convinsă nu puteam să accept ca aceste trei spitale regionale să fie alte trei spitale private, pentru că oricine ar fi investit bani, ar fi pus niște prețuri în care oamenii săraci nu ar fi putut să aibă acces acolo.”, a mai spus fostul comisar european.

Încă trei spitale regionale prin PNRR!

„Știu că pe lângă spitalele regionale care au termen până în 2027, în PNRR mai sunt încă 3 spitale, pe care le-a anunțat chiar președintele României, la Focșani, Brașov și Sibiu” , a declarat Corina Crețu, care este însă îngrijorată de faptul că nu există informații despre desfăușurarea și implementarea PNRR.

„Este o lipsă de transparență care pe mine mă îngrijorează pentru că în primul rând trebuie să fie beneficiarii informați, cei care vor folosi aceste fonduri europene.”, este de părere fostul comisar european pentru politica regională.