Exclusiv. România nu poate să absoarbă miliardele puse pe tavă de UE. Care sunt marile probleme

Corina Crețu, fost comisar european, a participat, joi, la podcastul lui Ionuț Cristache, de pe evz.ro. Principalul subiect al discuției a fost legat de sumele uriașe de bani pe care România le-a primit din partea Uniunii Europene. Sau, din diverse motive, finanțarea a fost blocată și nu a ajuns în țara noastră, la fel ca în trecut.

„Pentru mine este o enigmă faptul că după atâția ani în care s-a vorbit de oportunitățile uriașe pe care le are România, acum când este vorba de implementare banii așteaptă la Bruxelles. Banii nu au fost niciodată problema pentru România.

În perioada 2007-2014 am absorbit 92%, pentru că am făcut un lucru care astăzi nu se mai face. De pildă, preluarea datoriilor, a creditelor pe care România le avea pentru Autostrada Soarelui, Autostrada Timișoarei. Erau lucruri deja create pentru care România era înecată în datorii la Banca Europeană de Dezvoltare. 3 miliarde au fost salvate prin aceste proiecte retrospective. Avem experiență, dar în prezent, rata de absorție este de sub 60%”, a spus Corina Crețu în discuția avută cu jurnalistul Ionuț Cristache.

Există și un domeniu unde lucrurile merg șnur, a afirmat Corina Crețu. „Singurul domeniu unde avem 100% absorbție este cel al Agriculturii, iar aici s-a făcut o derogare pentru ca Guvernul României sa poată deconta toate cheltuielile făcute pentru refugiați.”

O mare problemă, cea a tinerilor din România și a celor care pleacă din țara noastră

Un subiect delicat este și cel al tinerilor români. „Avem absorție de doar 3% pentru tinerii care pleacă din România. Și Slovacia ne-a depășit. Problema tinerilor este că nu reușesc să aibă experiență si au nevoie de niște angajatori care primesc un stimul pentru a colabora cu ei, acesta este un fond european pentru investiții în tineret, garanția europeană pentru tineret”, a declarat fostul comisar european.