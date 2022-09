EXCLUSIV. De ce ar vrea Victor Ponta să plece din România: „Mă duc șofer pe UBER!” Video

„Nu cred că domnul Iohannis moare de grija României, părinții lui sunt în Germania, nu? Și eu aș pleca din România, dar am fetele aici și mama, cum să plec? Bineînțeles că aș pleca în America, în Turcia… Să fiu șofer de UBER, care-i problema? Chiar sunt un șofer bun. Dar nu pot, am niște ancore care mă țin aici.”, a mărturisit fostul prim-ministru, care admite că grijile sale s-au schimbat de când a intrat în mediul privat: „De ce faci un serviciu public dacă nu-ți place de public? Dar domnul Iohannis, toată viața lui a fost numai la public. Eu, acum, de un an și jumătate, mă uit la ce taxe plătesc, la salarii…”, a mai spus Victor Ponta.

„Suntrem noi foarte proști. Nu suntem în stare.”

„Faptul că Turcia care e o țară care nu produce energie, decât puțin, este cea mai mare hub de energie pentru toată Europa, pentru că ei iau și din Irak, și din Iran, și din Azerbaidjan, și din Rusia, că pe acolo trec. Nu mai spun de faptul că acolo se produc lucruri. Pentru că ce era din China, s-a cam oprit. Tocmai au cumpărat Ford-ul. Acolo se fac bani și se bagă bani, din Emirate, din Rusia. Eu am fost la Bodrum, era plin de yachturi rusești.”, exemplifică fostul premier, care nu crede teoria că România nu e lăsată să se îmbogățească. Din contră:

„Suntem noi foarte proști. Sincer. Nu e că nu ne lasă. Nu ne-ar lăsa să o luăm noi razna, să fim ca Orban, ca Erdogan, să fim prieteni cu toată lumea. Dar să-ți bagi banii în țară, să faci niște spitale, să faci niște drumuri… Nu cred că vine cineva să nu faci. Nu suntem în stare.”, a mai declarat Victor Ponta.

Toți negociază, România se conformează

„Bulgaria negociază direct să-și ia gaz. Serbia oricum își ia gaz. Ungaria negociază, Polonia, a fost președintele lor în China, știi că președintele Iohannis n-a fost niciodată în China că n-au piramide. Președintele Poloniei a fost și partenerul strategic al Chinei în Europa este Polonia. Și am zis să vezi că-i dă afară din NATO, nu i-a dat afară. Să vezi că-i dă afară din UE, nu i-a dat afară. Să vezi că protestează ăia în piața din Varșovia. N-a protestat nimeni. Să vezi că nu-l mai primesc pe premierul Poloniei. De unde? Că el era la Paris, la Macron.”, a arătat fostul prim-ministru.