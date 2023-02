Exclusiv. S-a aflat cine îi va lua locul lui Iohannis! Acest candidat spulberă tot în turul 2. Video

Mirel Palada a dezvăluit informații incendiare despre procentele pe care le au partidele politice în preferinţele electoratului. De aici începe un adevărat cutremur politic.

Editorialistul EVZ Mirel Palada a anunțat că, din punct de vedere al rezultatelor celor mai recente sondaje de opinie realizate de firma pe care o conduce, Sociopol, fostul președinte al PSD, Mircea Geoană, este candidatul cu poziția electorală cea mai bine definită pentru electorat la alegerile prezidențiale din anul 2024. Pe cale de consecință, actualul secretar general adjunct al NATO este în pole position la viitorul scrutin prezidențial. Mirel Palada a mai precizat că mai e nevoie de o condiție pentru ca Geoană să ajungă să fie ales președintele României, și anume ca PSD să îl susțină.

Mircea Geoană conduce în topul votanților

„În întrebarea mea unde i-am pus pe toți, Terheș e pe locul 8-9-10 cu 2%. (…) Dacă îi pui pe toți la grămadă și faci un fel de ierarhie populară, am făcut chestia asta ca un fel de îndrăzneală metodologică. Ne iese că Mircea Geoană e de departe pe primul loc, și este o distribuție exponențială. Întrebarea este: cine considerați că e cel mai potrivit să fie viitorul președinte al României dintre următorii: (…) Hai să nu dăm cifre deocamdată, nu l-am publicat și nu vreau să-l public”, a explicat cunoscutul sociolog.

Se va răzbuna Șoșoacă pe George Simion?

Chestionat de gazda emisiunii, Robert Turcescu, dacă Diana Șoșoacă are șanse reale să ajungă președintă, sociologul a comentat că vulcanica politiciană nu are șanse reale să ocupe fotoliul de la Cotroceni, însă poate avea un alt rol important în ecuația alegerilor. „În cazul lui Șoșoacă nu intervine discuția asta. Dar sunt foarte mulți posibili candidați, cum ar fi de exemplu Cristian Terheș, care în momentul de față suferă de o lipsă de notorietate. Nu putem să le măsurăm cu adevărat efectul potențial fiindcă lumea încă nu îi știe/ În cazul lui Șoșoacă, e cunoscută de 90% din oameni, lumea o știe. Nu are cum să intre în turul 2 din ce am măsurat eu aici. Singura ei utilitate politică e să-l omoare pe Simion „.