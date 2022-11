Exclusiv. Intrăm în Schengen pe 8 decembrie? Chris Terheș face marele anunț! Greșeala făcută de România în fața Olandei Video

Invitat din nou în emisiunea lui Robert Turcescu, europarlamentarul Cristian Terheș a dat informații de culise despre negocierile care se poartă la Bruxelles pe delicatul subiect al primirii țării în spațiul Schengen.

Fostul membru al PNȚCD, ales pe listele PSD ca europarlamentar, s-a remarcat ca unul dintre puținii europarlamentari români care interpelează fără rezerve birocrații de la Bruxelles pe teme care implică România.

Terheș: Schengen se joacă încă. Eu sper să intrăm

Una dintre aceste teme este primirea României în Schengen, însă oficialii români nu fac mare lucru în acest sens, avertizează Cristian Terheș. De exemplu, precizează politicianul, nimeni nu a abordat Olanda pentru lobby. România nu este prezentă în marile grupuri parlamentare de la Bruxelles ca să facă lobby, a declarat Terheș în studioul EVZ-Capital.

„Schengen se joacă încă. Eu sper să intrăm. E un cumul de factori. Unii țin de noi, alții nu țin de noi (…) România nu a făcut un lobby asiduu în aceste țări (n.r. – Olanda, Austria, Suedia). S-a trezit toată lumea la începutul lui octombrie că România cere să fie primită în Schengen. Nu s-a discutat de un an de zile în care să pregătești terenul, să vorbești cu oamenii ăștia în privat că așa se fac lucrurile. Ne-am trezit la un moment dat toți, și noi europarlamentarii facem rezoluție pentru intrarea României și Bulgariei în Schengen. Am fost singurul român co-negociator al acestei rezoluții. Știu ce s-a discutat acolo, presiunile care s-au făcut ce țin de statul de drept, de drepturile omului. Am scos tot ce era negativ la adresa României. Rezoluția PE a fost foarte bună din punctul acesta de vedere”, a subliniat invitatul.

Olanda: Pe noi nu ne-a contactat nimeni din România

Concret, acesta a exemplificat prin abordarea oficialilor ronâni în cazul Olanda. A fost sublimă, dar a lipsit cu desăvârșire.

„Șocul și al meu și al colegilor (n.r. – din grupul său parlamentar PPE) a fost când să se voteze această rezoluție marțea. Joia se votase o rezoluție în Parlamentul olandez, contrară intrării România și Bulgariei în Schengen. Vorbesc în România și zic: Băi, ce ați făcut?. Și îmi sun colegii din Olanda și ăia spun pe noi nu ne-a contactat nimeni din România. Nu știm ce proiecte aveți (…)

Pentru noi a fost o năuceală. Noi am lucrat în weekend, sunat, vorbit cu oameni. S-a lucrat foc continuu vreo 5-6 zile. În Olanda, Parlamentul este suveran. Dar i-a spus că e important să vorbești cu oamenii ăia înainte. Ăia din Suedia care au câștigat acuma, conservatorii, aceeași chestie. Nimeni nu a vorbit cu ei. Gândește-te că ăia sunt de la mine din grup. Nimeni din partea statului român nu a venit să spună băi Terheș, ăia sunt la tine în grup. Vezi ce poziție au despre intrarea României în Schengen. Voi când ați pornit un astfel de demers diplomatic, nu era normal că vorbiți cu ăia înainte? Că arătam ca papagalii”, a mai comentat politicianul.

Politica imigrației e un alt factor cheie

Un alt aspect care influențează foarte mult primirea noastră în spațiul Schengen este contextul politic actual, în care în tot mai multe țări europene crește ca popularitate conservatorismul. „Este o conjunctură în afara noastră. Ați văzut în diverse țări vest-europene unde începe să prindă curentul acesta conservator de dreapta. Aceste curente conservatoare au o poziție foarte dură când vine vorba de imigrație sau migrație. Ați văzut exemplul partidului din Suedia (n.r. – care se opune intrării României)”, a completat europarlamentarul.

Un alt aspect care influențează decizia referitoare la acceptarea țării în Schengen este și poziția Cehiei, care de la 1 ianuarie 2023 va prelua președinția UE.

