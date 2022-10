Exclusiv. Schengen: Cronica unui faliment politic anunțat! Cristoiu: Regimul Iohannis e Stalingradul României. Video

Ca o notă generală, Robert Turcescu și Ion Cristoiu au căzut de acord că tergiversarea olandezilor în a ne accepta intrarea în spațiul Schengen, vizibilă atât la începutul săptămânii în Parlamentul European, cât și în recenta vizită a premierului Olandei la București, denotă un eșec de proporții al actualei clasei politice în frunte cu președintele Klaus Iohannis.

Cristoiu: După 89 am știut doar să întindem mâna

Lipsa de viziune și de artă a negocierii a politicienilor noștri este dublată de o atitudine umilă, ceea ce agravează lucrurile. „Clasa conducătoare nu știe să joace. Și marea putere și mica putere joacă la interes. Noi în perioada post-decembristă am știut doar să întindem mâna. Problema cu cerealele astea care merg în Occident este că la vama noastră trec în regim de urgență, puteai pune niște condiții.

Nu te ascultă nimeni dacă cerșești. La noi a fost ieri entuziasmul ăla că s-a votat în Parlamentul European, dar atenție, evenimentul este că tocmai europarlamentarii lui Rutte nu au votat. Ei s-au temut să voteze, atmosfera de la ei din Olanda e tensionată, acolo e o coaliție. Lor le-a zis Rutte, bă dacă voi semnați pentru români, noi suntem terminați. Rutte are acasă o situația complicată”, a detaliat Cristoiu.

Tot ajutorul pentru Ucraina, cu costuri uriașe, a fost pentru Schengen

În viziunea cunoscutului jurnalist, istoric și analist politic Ion Cristoiu, se poate face o analogie între incapacitatea politicienilor români și eșecul istoric de la Stalingrad al Armatei române.

„Dacă nu intrăm în Schengen, pentru regimul Iohannis este Stalingradul României. La sfârșitul lui 1941, noi am hotărât, după cucerirea Odessei, să fim pe front aproape simbolic. Atunci Hitler i-a scris o scrisoare lui Antonescu că are nevoie să continue cu ajutorul nostru, vrea să facă ofensiva de vară la Stalingrad. De ce a acceptat Antonescu? Chiar și la cotul Donului, noi am avut mult mai mulți soldați decât ungurii sau italienii. Mareșalul era convins că trebuie să facă totul pentru front ca să ne dea Ardealul.

În cazul de față, tot ceea ce am făcut noi în legătură cu Ucraina cu niște costuri uriașe a fost pentru Schengen. Portul, cerealele, am ajutat, ne-am expus mult. Rusia ne e vecin, nu ai voie, o țară ca România, să riști atât de tare, uitați-vă la bulgari cum joacă. Nu știi niciodată cum se înțeleg marile puteri (…) „, a avertizat reputatul gazetar.

Cristoiu: Regimul Iohannis pompează iluzia că vom intra

O altă eroare strategică a guvernanților este și faptul că românilor li s-a indus intensiv ideea că trebuie să intrăm în Schengen și că suntem aproape acolo. „La ora actuală românii sunt aproape convinși că vom intra. E limpede că lor li s-a garantat, faceți totul, totul să intrați în Schengen. Noi puteam, nu să fim neutri cum spune Andrei Marga, dar să facem minim-minim”.

Iohannis face o greșeală asemănătoare cu cea a mareșalului la Stalingrad, subliniază renumitul jurnalist. „Această aruncare totală este o mare greșeală, ca și în cazul lui Antonescu, pentru că o să fie recunoscător. Regimul Iohannis face o uriașă greșeală, pompează iluzia că vom intra. Dacă sunt conducător de stat și am unu la sută îndoială, nu vorbesc. De aceea va fi un dezastru ca la Stalingrad. (…) Cotul Donului a fost pentru noi momentul în care ne-au umilit pe un secol. Pe lângă că am pierdut două armate, nemții au zis că noi suntem de vină. De ce am pierdut? Că era la fel ca și acum cu Schengen, gata, îi batem pe ruși! Sunt aceleași clișee”.

Efect secundar: euroscepticismul va fi devastator

Invitatul lui Turcescu a observat că, dacă nu intrăm în Schengen va mai exista o consecință importantă: ascensiunea suveranismului pe fondul euroscepticismului. „În momentul în care se va anunța că nu intrăm, euroscepticismul va fi devastator. (…) Schengen înseamnă spaima unor țări începând cu Olanda și Italia, de imigranți. Noi avem mulți imigranți care au venit să muncească la noi, când se intră în Schengen ăștia pot să plece. Dacă intrăm în Schengen, PNL câștigă alegerile”, a conchis invitatul în s tudioul EVZ-Capital.

