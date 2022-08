De ce sunt ajutați ucrainenii de Occident. Explicația jurnalistului lui Putin. „Vor să se răzbune pentru bătăliile de la Poltava, Borodino și Stalingrad”

Propagandiștii ruși au declarat că ajutorul oferit de către Occident Ucrainei este pentru a se răzbuna pe Rusia pentru victoriile repurtate de ruși la Poltava (1709), Borodino (1812) și Stalingrad (1942-1943). O explicație a avut și jurnalistul Dmitri Kiseliov în cadrul emisiunii sale, difuzată pe principala televiziune de stat a Rusiei.

Kiseliov conduce Rossia Segodnia, un grup de presă controlat de stat, și este director adjunct la The Russian Television and Radio Broadcasting Company, RT, o rețea de posturi de radio și de televiziune controlată tot de Kremlin.

„În emisiunea sa din această seară, Dmitri Kiseliov spune că țările europene sprijină Ucraina împotriva Rusiei pentru că vor să se răzbune pentru bătăliile de la Poltava (1709), Borodino (1812) și Stalingrad (1942-1943). Ca să vă reamintesc, acesta este unul dintre cele mai populare programe TV din Rusia” a scris pe Twitter Francis Scarr, un redactor al BBC care monitorizează presa din Rusia.

Kiseliov consideră că Suedia este împotriva Rusiei pentru că, în 1709, Petru I l-a înfrânt pe regele Suediei, Carol al XII-lea, la Poltava. Francezii nu suportă Rusia pentru înfrângerea lui Napoleon în 1812, la Borodino, În timp ce germanii, românii și italienii pentru Stalingrad.

On his show tonight, Dmitry Kiselyov says that European countries are backing Ukraine against Russia because they want revenge for the battles of Poltava (1709), Borodino (1812), and Stalingrad (1942-3)

Just to remind you, this is one of Russia’s most popular TV programmes pic.twitter.com/kTb6VkWQFB

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 14, 2022