De ce nu a aderat România la Spațiul Schengen. Explicațiile lui Cristian Terheș. „Nu are legătură cu corupția”

Cristian Terheș susține că politicienii români ar trebui să muncească mai mult în privința aderării României la Spațiul Schengen. De asemenea, europarlamentarul a mai precizat că principala întrebare ar trebui pusă lui Nicolae Ciucă, șeful Guvernului, și lui Bogdan Aurescu, ministrul de Externe.

Mai mult decât atât, Terheș acuză că oficialii români nu au discutat cu membrii Parlamentului olandez în încercare de a-i convinge că țara noastră e pregătită să intre în Schengen. De asemenea, politicianul a mai declarat că trebuiau să fie organizate întâlniri între politicienii români și olandezi. „După un asemenea eșec, cu Parlamentul Olandei, cineva trebuie să-și dea demisia”, a declarat Terheș.

În ceea ce privește legile justiției semnate de Cătălin Predoiu, europarlamentarul a zis că reprezintă un act de trădare națională pentru că proiectul nu are legătură cu aderarea la Schengen. Politicianul a mai punctat că el a fost prima persoană care a deschis acest subiect. „Vine trădătorul Predoiu și spune că oficialii europeni vor să renunțăm la supremația Constituției în România și că oficialii europeni spun că e OK să intre ofițeri acoperiți în justiție sau că protocoalele secrete e OK să fie introduse?!”.

Cum ar trebui să acționeze politicienii din România

În același timp, Terheș a mai subliniat că politicienii din țară ar trebui să acționeze precum cei din statele pe care le admiră. În acest context, europarlamentarul a oferit și un exemplu. El a explicat că politicienii din Germania pun pe primul loc interesul țării lor. Așadar, acesta este motivul principal pentru care dreptul european nu este pentru Constituția Germaniei. În cele din urmă, Terheș a concluzionat că vina pentru că România nu este în Spațiul Schengen este a clasei politice.

„Nu are legătură cu corupția. Efectiv, acești oameni din România nu știu să apere interesul României. Se comportă ca sclavi. Ai nevoie în funcții publice de oameni liberi, care pun pe primul loc interesul României. Nu înseamnă că ești mai puțin european dacă-ți pui pe primul loc interesul național. Nu înseamnă că ești contra UE sau contra NATO. La urma urmei, fiecare țară își apără propriul interes”.

Mai mult decât atât, europarlamentarul a asemănat politicienii din România cu cei din Asia sau Africa. Bărbatul consideră că liderii politici din aceste țări sunt folosiți de statele din vestul Europei. Ulterior, ei sunt „aruncați la gunoi. La fel se întâmplă și cu România”, a concluzionat Cristian Terheș, într-o intervenție, în direct, la România TV.