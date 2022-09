Exclusiv. Gravidă lăsată să-i moară fătul în pântec! Acuzații grave la Spitalul din Buftea. Declarațiile victimei

O gravidă în 38 de săptămâni și patru zile face acuzații grave la adresa medicilor de la Spitalul Buftea. Femeia a declarant în exclusivitate pentru EVZ cum a decurs cea mai îngrozitoare zi din viața ei. A ajuns la spital cu dureri, iar medicul care o avea în îngrijire i-a spus că urmează să o bage în operația de cezariană, că este urgență.

Ce acuză femeia însărcinată, care și-a pierdut copilul

Ulterior, medicul și-a văzut de celelalte paciente și a plecat acasă. Femeia internată de la 8 dimineața a început să se îngrijoreze, mai ales că nu-și mai simțea fătul în pântece. „Eu m-am dus să caut asistente, să mă rog de ele să ma ajute să verifice funcțiile vitale ale copilului, totul a fost în zadar. Până la urmă a venit cineva și s-a constatat că fătul era mort… Asta în condițiile în care eu am ajuns acolo cu fătul viu, doar ce mi s-a confirmat la 8, când am venit că toate funcțiile vitale sunt în regulă.

Am sunat-o pe doamna doctor care mă avea grijă, mi-a spus nonșalant că probabil este o încercare pentru mine și familia mea. A venit după 4 ore de la momentul în care am anunțat-o. Fătul mi l-au scos din pântec la 20 de ore de la deces pentru că, au spus ei, e în regulă să stau așa până la 3 săptămâni. Au așteptat să nasc natural, pentru că în teorie se reface corpul mai repede, însă acest lucru nu s-a întâmplat și am insistat totuși să-l scoată. A fost îngrozitor“ a declarat femeia în exclusivitate pentru EVZ.

În urma acestei tragedii tânăra a depus plângere penală împotriva medicului pentru malpraxis. Totodată în urma declarațiilor femeii se face o anchetă și la Direcția de Sănătate Ilfov. Urmează ca procurorii să audieze toate părțile implicate în dosar, cel mai probabil și pe medicul implicat în cauză.