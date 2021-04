Un prim pas: schimbarea încadrării juridice

Împotriva medicului au depus, până acum, plângere penală 9 persoane, femei între 21 şi 35 de ani. Toate povestesc în declaraţiile lor cam acelaşi lucru. Medicul le-a spus că le anesteziază pentru a le putea face lucrarea dentară. Numai că, în mod ciudat, le cerea să înghită anestezicul.

Medici stomatologi specialişti ne-au declarat în exclusivitate, iar declaraţiile lor le găsiţi în ev z.ro, că nu există, în stomatologie, nici un fel de anestezic pe care pacientul trebuie să îl înghită. Există fie injectabil, în gingii, fie geluri cu care se ung gingiile.

Toate pacientele, fără excepţie, s-au simţit foarte rău după aşa-zisa anestezie. Unele dintre ele nu-şi mai amintesc decât ca prin ceaţă ce au păţit. Altele au poveştile mai coerente. Medicul le-a abuzat, fie la el în cabinet, fie le-a dus la el acasă, pretextând că trebuie să le îngrijească până îşi revin din anestezie.

Miercuri, 7 aprilie, au fost audiate din nou două dintre reclamante. Ştefania Costache, cea care a avut curajul să iasă public imediat ce stomatologul a agesat-o şi să spună prin ce a trecut, şi o a doua victimă, care a dorit să-şi păstreze anonimatul. De asemenea, tot miercuri, s-a schimbat şi calitatea pe care o are medicul în acest dosar. Până acum era martor. Acum are calitatea de învinuit:

„Sunt câteva capete de acuzare în dosar, pentru care, dacă va fi găsit vinovat, medicul ar putea face ani grei de închisoare” – ne-a declarat în exclusivitate Adrian Cuculis, avocatul Ştefaniei Costache, care a însoţit-o astăzi la audieri.

„Acum cred că se va face dreptate”

Ştefania Costache, cea care imediat după ce a fost agresată s-a dus şi a reclamat la poliţie, dar şi la IML, unde i s-a făcut un examen medico-legal şi i s-au ridicat şi anumite probe, ne-a declarat în exclusivitate: „Astăzi am simţit cu adevărat că doamna procuror vrea să facă lumină în acest caz. Şi mi-a lăsat impresia că ştie mult mai multe decât ştiu eu sau avocatul meu. Anul trecut, când am fost agresată, am mers cu toată încrederea la organele de anchetă şi am depus plângere. Voiam să se facă lumină. Voiam ca individul să fie oprit în a mai agresa şi alte femei. Apoi, mi s-a părut că dosarul trenează. M-a descurajat însuşi faptul că împotriva evidenţelor, individul continua să aibă calitatea de martor şi nu era inculpat. M-am gândit că, poate, nu am fost luată în serios. La urma urmei, eu eram o fată tânără oarecare, iar el un ditamai medicul. Şi căsătorit pe deasupra. Puteam fi bănuită că urmăresc ceva interese materiale de la el. Era cuvântul meu împotriva cuvântului lui. Mă felicit acum, că am mers la presă şi am făcut public cazul meu. Pentru că astfel mi s-au alăturat şi alte victime. Acum suntem 9. Când i se va publica şi numele, sunt sigur că vor mai apărea şi alte fete care au fost agresate. Doamna procuror mi-a cerut foarte multe amănunte despre cum eram îmbrăcată în acea seară, dar şi ce am mâncat. Părea foarte sigură pe dânsa. Sincer, nu cred că ancheta va mai dura mult şi adevărul va ieşi la lumină.”

Tactica procurorilor

Începem să intuim care a fost tactica procurorilor în acest caz. Mai întâi au vrut să se asigure că reclamanta Ştefania Costache nu este în cârdăşie cu celelalte reclamante, pentru a-l stoarce pe doctor de bani. De aceea le-au pus o sumedenie de întrebări privitoare la modul cum au ajuns în cabinetul stomatologic de la Policlinica Titan, dar mai ales dacă se cunosc cumva între ele. După ce s-au convins că nu este vorba despre niciun complot, cel mai probabil anchetatorii au făcut un pas înapoi. Nu întâmplător. Medicul, încurajat de faptul că nu i se întâmplă nimic, iar de aproape un an de zile Ştefania nu este luată în serios, cu siguranţă că a mai comis şi alte abuzuri, împotriva altor paciente. Este foarte posibil ca pe acest fond de aparentă acalmie, în cabinet să-i fi fost montată tehnică de ascultare şi înregistrare şi acum procurorii să aibă probe clare cu ceea ce se petrecea în spatele uşii care mereu era încuiată după ce intra câte o pacientă.

De asemenea, este aproape sigur că au ieşit, în sfârşit şi probele de la IML. Vă reamintim că atunci când a plecat din cabinetul medicului, refuzând ca acesta să o conducă acasă, Ştefaniei Costache i s-a făcut rău atunci când a ajuns la maşina ei. Nu a mai putut pleca. Mai mult, a vomat. O parte din ceea ce a regurgitat, a căzut pe geaca pe care o avea pe ea. Îmbrăcămintea a fost oprită şi analizată la IML. Din acest motiv, procurorea a întrebat-o insistent pe Ştefania ce a mâncat în acea zi. Mai ales, înainte de a merge la cabinetul medical. Este foarte posibil ca în urmele de vomă de pe geacă, la examenul toxicologic, să se fi găsit şi urme de drog. O probă materială care susţine în totalitate istorisirea Ştefaniei Costache.