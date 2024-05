Social Fake news-ul circulă și printre tilturile pretențioase. Ultima carte desființată de Ion Cristoiu







Pe blogul său personal Ion Cristoiu atenționează că fenomenul de fakenews trasncende spațiul media și merge până în așa zisa literatură de specialitate, care tratează istoria României.

Jurnalistul septuagenar a demontat cu argumente un titlu care are pretenția că redă cititorului informații veridice despre momentul TO al istoriei post-decembriste și anume, Revoluția României.

Informațiile prezentate în volumul din seria Captivating History dedicat României sub titlul History of Romania au fost dezmințite de Ion Cristoiu în cinci puncte. Primul din ele face referire la mitingul din 21 decembrie 1989 livrat cititorilor ca și cum ar fi fost organizat de susținătorii fostului dictator Nicolae Ceaușescu.

„În Bucureşti n-a fost nici o răscoală. Ceauşescu n-a organizat nici un miting”

Nimic mai fals, susține maestrul. „În Bucureşti n-a fost nici o răscoală. Ceauşescu n-a organizat nici un miting în dimineaţa lui 22 decembrie. Nicolae Ceauşescu şi Elena n-au fugit pe acoperiş de teama mulţimii care i-au huiduit”. Dacă în cazul fake-news-urilor mai există scuze, în cazul titlurilor care sunt prezentat ca și cărți care tratează evenimentele istorice nu mai avem avem nicio o scuză.

Pentru a identifica falsurile este necesar o scurtă răsfoire a paginilor până la capitolul Bibliografie. Un titlul care se respectă prezintă nume de autori celebri sau citează cărți scrise de edituri respectabile sau cel puțin câteva documente din Arhivă. Aspect pe care îl prezintă și Ion Cristoiu,dar în stilul său caracteristic.

Ion Cristoiu, devoalează minciuna

„Ca şi în cazul altor cărţi, sînt curios să aflu sursele de documentare ale autorului. Nu reuşesc să aflu ceva precis deoarece la surse sînt date istorii generale ale României. Toate cărţile străine despre România sînt verificate de mine în materie de acurateţe prin lectura paginilor dedicate lui decembrie 1989”, a scris jurnalistul pe blogul personal.

Așadar, dacă vă pică în mână titlul History of „Romania: A Captivating Guide to Romanian History, Including Events Such as the First Roman–Dacian War, Raids of Vlad III Dracula against the Ottoman Empire, the Great War, and World War 2”, ar fi bine să-l evitați. Ion Cristoiu explică în cinci punct și de ce.

Cinci argumente istorice