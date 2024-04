Monden Valentin Ceaușescu, apariție rară în public. Evenimentul pentru care fiul fostului dictator a ieșit din anonimat







Marți, 16 aprilie, legenda sportului în alb Ilie Năstase și-a lansat documentarul „Nasty”. Premiera a avut loc la Sala Palatului, iar printre spectatori s-a aflat și Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator împușcat în decembrie 89.

Valentin Ceaușescu, prezență discretă la filmul lui Ilie Năstase

Scump la vedere,Valentin Ceaușescu stă departe de lumina reflectoarelor. Cu greu l-ai putea recunoaște dintr-o mulțime de bătrâni. Cu toate acestea, a ținut să vadă premiera filmul biografic al bunului său prieten, Ilie Năstase. Fățiș sau mai pe ascuns, presa susține că Ilie ar fi fost protejat de Valentin, pe vremea când familia Ceaușescu făcea și desfăcea în România.

Documentarul lui Ilie Năstase a fost regizat de Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și D. Popescu, iar produsul final a fost livrat de producătorul Cosmin Hodor. Trei ani a durat producția peliculei filmată în trei locații, în patria Wimbledonului, în Italia și în LA. Filmul reconstruiește parcursul carierei și evidențiază anii de glorie ai tenismenului Ilie Năstase.

„Filmul e realizat bine, i-a luat trei ani regizorului să-l facă”

„Am ţinut foarte mult să fiu în viaţă, să nu-mi facă filmul după ce nu mai eram în viaţă. I-am spus soţiei că sunt foarte fericit că văd atâta lume. Filmul e realizat bine, i-a luat trei ani regizorului să-l facă. S-a filmat în Anglia, Italia, Los Angeles. Nu am vrut să-l văd înainte de premieră. Prietenii mei au fost adevăraţi prieteni. Am făcut cum am vrut eu, sunt foarte fericit de cum a ieşit. Mai mult de numărul unu nu puteam să fiu”, a declarat Ilie Năstase.

Pe lângă Valentin Ceaușescu, au participat la premiera documentarului „Nasty” nume grele care au contribuit semnificativ pentru dezvoltarea sportului. Începem cu Nadia Comăneci, care nu mai are niciun fel de prezentare. După care urmează „Baciul” Gică Popescu, la fel, nici el nu are nevoie de prezentare. Au mai participat Camelia Potec președinta Federației de Natație, medaliată cu aur olimpic la Olimpiada de la Atena.

Ilie Năstase: sunt foarte fericit de cum a ieşit

Lista celebrităților din sport care au participat la premiera filmului „Nasty” este comletată de Mariana Bitang și Octavian Bellu, antrenorii care au pus România pe harta gimansticii mondiale. Helmuth Duckadan, Cristian Gațu și Bogdan Stelea au fost prezenți de asemenea.

Pentru Valentin Ceaușescu, premiera documentarului despre Ilie Năstase a fost un prilej bun de a reveni în spațiul public. Deși au trectu mai bine de trei decenii de când statul român i-a ridicat toate privilegiile, fiul fostului dictator a coborât dintr-o limuzinî hibrid, condusă de un șofer.

Vestimentația purtată a fost mai degrabă specifică unui bătrânel modest. A purtat o cămașă bleumarin și o jachetă kaki asortată cu niște mocasini maro.