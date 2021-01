Cea care l-a înfășurat într-o bucată de material textil, l-a pus într-o pungă și l-a lăsat în noapte în fața unei scări de bloc a fost chiar mama lui. Care apoi s-a pierdut, fără să se uite în urmă, la adăpostul întunericului.

Ca-ntr-o poveste magică, minunea s-a împlinit: bebelușul a înfruntat destinul, a supraviețuit și acum e mica vedetă a Spitalului ”Marie Curie”, copilaș pe care zeci de familii vor să-l boteze și chiar să-l înfieze. Mama lui, însă, a uitat de tot de băiețelul ei pe care, iată, l-a abandonat pentru a doua oară. De astă dată în spital.

Viața femeii în vârstă de 27 de ani care și-a abandonat nou-născutul pe stradă la doar câteva ore după ce l-a născut acasă, singură, fără asistență medicală, nu s-a schimbat prea mult în urma acestui episod dramatic. Poate doar că are dosar penal și trebuie – ca să nu ajungă într-o celulă de arest -, să se vadă de două, trei ori pe săptămână cu ofițerul de control judiciar de la Secția 13 la care a fost repartizată prin decizia instanței.

Și mai e ceva. Surse judiciare ne-au spus că nu are voie să iasă din București. În rest, totul pare să fie la fel ca înainte pentru mama care l-a lăsat pe bebeluș în brațele morții: merge zilnic la serviciu, la același supermagazin unde trebuie să aranjeze marfa pe aceleași rafturi. Și se vede cu cunoscuții.

Bebelușul e hrănit cu și cu lapte matern din banca spitalului, donat de mămici

Doar pe la spital, pe la ”Marie Curie”, acolo unde băiețelul ei se luptă pentru fiecare zi de viață nu trece nici în ruptul capului. Cu toate că nu are nici o interdicție în acest sens. Nici măcar un telefon nu dă, din curiozitate, să vadă cum se mai simte bebelușul ei, născut prematur, care s-a agățat de viață cu toate puterile lui. Și, în cele două săptămâni de coșmar prin care a trecut, soarta l-a răsplătit pe micuțul a cărui stare de sănătate e ceva mai echilibrată.

”Acum, bebelușul este tot la incubator, dar este ceva mai bine, e într-o stare echilibrată. E singur în salon, într-un program de reanimare individuală pe care l-am adus în România acum șapte ani. A depășit 1.600 de grame (n.r. la internare avea sub 1.400 de grame) și nu mai este intubat traheal.

Pentru că mai are câteva crize de apnee pe zi (n.r. opriri ale respirației) mai folosește aparatul de respirat, dar foarte puțin. Nu îi susține total respirația, ci doar îl ajută să treacă peste acele episoade. Primește nutriție parenteral pe catetere venoase și lapte matern din banca de lapte a spitalului.

Șase mămici donează pentru nou-născuții bolnavi de la noi și, firește, beneficiază și el. Și din punct de vedere neurologic pare că nu este afectat judecând după rezultatele investigațiilor computerizate, dar și după semnele arătate pentru un bebeluș de vârsta lui: e activ, plânge, are mișcări normale”, ne-a declarat medicul Cătălin Cirstoveanu, șeful Secției ATI-neonatologie a Spitalului ”Marie Curie”.

„Matematic, nu avea cum să trăiască. Avea o temperatură nedetectabilă, sub 34 de grade, iar starea lui era sub critică”

Nou-născutul este acum o mică vedetă printre pacienții secției ”Reanimare”, ba chiar a spitalului unde este internat de aproximativ două săptămâni. Medicii și asistentele care îl îngrijesc pe copilaș i- au dat un nume – Cristian-Ștefan (n.r. bebelușul a fost abandonat de mamă în preajma sărbătoririi de Crăciun și a Sfântului Ștefan) -, iar zeci de familii abia așteaptă să-l boteze, iar unii dintre ei chiar să-l înfieze. Toți personalul medical vorbește despre o minune atunci când rostesc numele micuțului. Și nu ar putea altfel judecând după starea groaznică în care a fost adus la spital, după ce a stat în frig, pe caldarâm, într-o pungă din plastic: temperatură nedetectabilă de aparate, sub 34 de grade, și o stare de sănătate sub critică.

Mica vedetă este ”curtată” de zeci de familii care vor să-l boteze. Unii vorbesc chiar de înfiere

”Matematic, clinic, nu avea cum să trăiască. Avea o temperatură a corpului mult scăzută, sub 34 de grade, pe care aparatura nu a dectectat-o, iar starea lui era una extrem de critică. Dar, împreună, am reușit! Acum, mica noastră vedetă este ”curtată” de zeci de familii care vor să-l boteze. Unii chiar vorbesc de înfiere. Mi-am zis – mai în glumă mai în serios -, că fiind atât de mulți nași am putea să facem, aici, la spital, o petrecere comună de botez. Să aibă copilașul mai multe perechi de nași, să nu se supere nimeni! Ar fi frumos! Din păcate, la polul opus, sentimental vorbind, este mama lui care nu îi acordă nici un fel de atenție. Nu a dat nici un semn, nu a întrebat de el, nu o interesează ce face copilașul ei. Nu mă așteptam…E ca și cum l-ar fi abandonat a doua oară. E trist. Dar noi suntem aici, cu el!”, a mai spus medicul neonatolog Cîrstoveanu.

Femeia este plasată sub control judiciar, iar acuzația este de tenativă de omor

În cadrul anchetei care o vizează pe această femeie acuzată de tentativă de omor îndreptată asupra bebelușului ei – copilaș pe care spune că l-a abandonat crezând că a murit la naștre -, există și o latură care va face referire la o posibilă decădere din drepturile părintești. Acest lucru îl va decide însă doar instanța care, cel mai probabil o va judeca pe mama care și-a abandonat băiețelul pe stradă, la doar câteva ore după ce l-a născut.

Femeia – care le-a declarat investigatorilor de la ”Omoruri” din Poliția Capitalei că a fost părăsită de tatăl copilului, că a ascuns sarcina, ajutată și de un fizic ceva mai slăbuț, și că nu s-a dus la nici un control de specialitate -, este plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În cursul procedurilor judiciare vor urma și anumite expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă a suferit un șoc post-natal, o vulnerabilitate emoțională, și, extrem de important în aplicarea unei eventuale pedepse, dacă a avut discernământ la momentul abandonului.