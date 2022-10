Exclusiv. Elena Udrea a făcut din nou dezvăluiri în timpul procesului de ieri, legate de personaje din Gala Bute

Până la urmă a fost vorba despre trei procese, pentru că a apărut și o excepție de neconstituționalitate. Procesul a fost programat începând cu ora 9.00, dar am auzit că Elena Udrea a fost adusă din Penitenciarul Târgșor încă de la 7 dimineața. Ședința de judecată s-a terminat la ora 12.00, când judecătorii au luat ultima decizie în legătură cu solicitările ei.

Elena Udrea a avut un tonus bun, chiar dacă fizic nu a arătat deloc bine

Elena Udrea a venit la instanță cu o atitudine optimistă. A zâmbit, s-a salutat cu cunoscuții și s-a întreținut cu avocații. A venit îmbrăcată într-un costum crem, sacou și pantaloni evazați și o cămașă violet. A ținut, ca de obicei, un doar în mână, pe care se uita din când în când. Chiar dacă a încercat să lase impresia că nu a fost afectată de perioada de detenție, s-a văzut că viața din închisoare a afectat-o. Elena Udrea a slăbit foarte mult, iar tenul trăda lipsa tratamentelor cosmetice din liberate. În Sala Secțiilor Reunite, acolo unde a fost judecată, nu există boxa arestaților, așa că a stat pe culoar, pe un scaun, imediat în dreapta cum intri. A fost flancată de trei gardiene și un gardian de la penitenciar. Paza a fost dublată de jandarmii de la ÎCCJ, care s-au poziționat în dispozitiv cu trei jandarmi și o jandarmeriță.

Instanța a admis sesizarea CCR pe probleme de neconstituționalitate

Procesul a început cu solicitarea avocaților Elenei Udrea de a fi sesizate CUJE, CEDO și CCR. Ședința a fost suspendată pentru a se analiza solicitarea apărării. Este vorba despre o sesizare cu regim foarte tehnic, în legătură cu competențele instituțiilor invocate, în faza procesuală în care se află dosarul Elenei Udrea. În final, instanța a acceptat sesizarea Curții Constituționale a României. Conform încheierii de ședință, Curtea “admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 173/2022 pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, formulată de recurenta condamnată Udrea Elena Gabriela în dosarul nr. 309/1/2019. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată”.

Avocații au expus motivele recursului în casație

A urmat partea pledoariilor, în dosarul 309/1/2019, privind recursul în casație. Au vorbit pe rând avocații Elenei Udrea. Ar fi trebuit să își expună pledoariile toți cei patru avocați, dar nu au apucat decât trei dintre ei. Veronel Rădulescu, Silvia Uscov și Dan Chitic. Pe rând, cei trei au expus motivele recursului în casație. Avocatul Veronel Rădulescu a arătat că Elena Udrea își delegase toate atribuțiile către secretari de stat Gheorghe Nastasia, unul dintre martorii denunțători din dosar, fapt susținut de toți apărătorii care au încercat să dovedească inexistența infracțiunii de abuz în serviciu. La fel și despre acuzația de luare de mită, avocatul Veronel Rădulescu a expus în fața instanței ceea ce a spus și în celelalte faze ale procesului și anume că Elena Udrea nu se afla în minister, atunci când Nastasia susține că i-a dat, în biroul acesteia, suma de 900 mii euro drept mită. Rădulescu l-a mai invocat și pe Traian Băsescu, pe atunci președintele României, însă președinta instanței l-a întrerupt și i-a spus că se îndepărtează de la subiectul cauzei. “Să nu credeți că nu știu pentru ce sunt aici, doamna președinte”, i-a replicat avocatul. “Aș vrea să știți că doamna Udrea se află î detenție ilegal, condamnată de un complet ilegal din care a făcut parte un judecător care nu a depus jurământul”, a încheiat pledoaria Veronel Rădulescu. După care s-a scuzat că mai are un proces la Curtea de Apel și a cerut permisiunea să plece.

Judecătorii din completul de 5 nu l-au mai lăsat pe ultimul avocat să-și expună concluziile

A doua avocată a Elenei Udrea, Silvia Uscov, a venit în completare cu temeiul legal pentru care clienta sa nu poate fi învinuită de abuz în serviciu sau luare de mită. Fiind vorba despre chestiuni tehnice, pe care nici mulți dintre cei cu studii juridice nu le stăpânesc în totalitate, mă rezum la a vă spune că avocata Silvia Uscov a cerut casarea sentinței de condamnare și achitarea clientei sale.

Și avocatul Dan Chitic a solicitat casarea sentinței de condamnare și achitarea Elenei Udrea. În completarea colegilor săi, acesta a spus că cei cu adevărat vinovați, din ministerul condus la vremea aceea de Elena Udrea, nu au fost trași la răspundere. Președinta instanței a început să dea semne de nervozitate. “Este a treia oară când aud același lucru. Aveți timp, două săptămâni, până la pronunțare, să depuneți concluzii scrise. Este de ajuns”, a spus judecătoarea în momentul în care al patrulea avocat se pregătea să își expună concluziile.

Elena Udrea a cerut instanței să își nască întrebări

Ultimul cuvânt a revenit Elenei Udrea. “Ceea ce petru cei din sală este plictisitor, pentru mine este esențial. Stau ilegal în pușcărie de 6 luni și am executat deja, dintr-o pedeapsă ilegală, un an și două luni. Răspund pentru vina de a fi făcut politică și de a nu fi fost un politician pe placul unora. Dacă aș fi avut posibilitatea altor miniștri să mă judec pe fond, aș fi demonstrat că în afara declarațiilor celor trei martori mincinoși, care se află în libertate, nu există dovezi împotriva mea și aș fi fost în libertate. Mi se impută suma de 8 milioane de lei, care reprezintă, de fapt, publicitatea pe care și-a făcut-o România la gala de box unde a boxat Lucian Bute, de care România a beneficiat, iar care eu sunt pusă să o plătesc personal.(…) Cei care nu au acceptat să facă denunțuri împotriva mea, Breazu, Obreja, sunt acum în pușcărie. Fiind și dumneavoastră oameni, s-ar naște și în mintea dumneavoastră întrebări precum, de ce ar fi plătit Ștefan Lungu (martor denunțător) bani la partid? El nu a plătit bani la PDL ci a cheltuit banii primiți de la partid, așa cum se vede într-un alt dosar de la această instanță privind finanțarea campaniei electorale din 2009. De ce ar fi vrut Gheorghe Nastasia să-l sprijine pe Rudel Obreja și să îi trimită un sponsor la un meci de box organizat de el? Dintr-un motiv simplu, pentru că Nastasia și Lucian Bute sunt rude și prieteni, iar Nastasia a avut și un interes personal. La aceste întrebări există răspunsuri, dacă există posibilitatea de a fi achitată în acest recurs î casație. O spun cu regret că nu am avut parte de o justiție dreaptă în România până acum, de aceea sunt în pușcărie. Sper ca de data aceasta, completul de judecată să nu fi intrat cu decizia deja luată. Solicit achitarea mea pentru toate capetele de acuzare.”, a pledat în cuvântul de final Elena Udrea.

Pentru contestația la executare, completul de 5 a trimis dosarul la completul de 3

A urmat o pauză cam de un sfert de oră. În timp ce unii jurnaliști au alergat afară, în speranța să găsească un loc de unde să o fotografieze pe Elena Udrea, aceasta a rămas în sala de judecată, flancată de gardieni. A schimbat impresii cu avocata sa, Silvia Uscov, dar și cu cei care au intrat în vorbă cu ea.

Motivul pentru care nu a fost scoasă din sală, a fost pentru că mai urma un dosar al acesteia, cel privind contestația la executare. După ce s-a schimbat completul de judecată, a fost luată și această cauză. Nu a durat mai mult de cinci minute, deoarece, completul de 5 judecători s-a sesizat din oficiu cu privire la competența materială a instanței.

Atât reprezentanta DNA cât și avocații s-au exprimat că ar fi competent completul de 5 judecători. Doar avocata Silvia Uscov a susținut că ar fi competent și completul de 3 judecători, în așa fel încât să mai rămână o cale de atac.

Instanța s-a retras pentru deliberare. După alte câteva minute a revenit și a anunțat că în majoritate, s-a decis că completul de 3 judecători este cel competent să judece contestația la executare. Așa că dosarul va merge la primul complet de judecată, cel de 3 judecători, care vor analiza pe data de 18 Octombrie, contestația Elenei Udrea la executarea pedepsei de 6 ani de închisoare.

Azi, șeful ANAF a ieșit cu o declarație prin care anunța executarea silită a Elenei Udrea pentru a acoperi prejudiciu din Galea Bute.