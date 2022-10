Rudel Obreja nu poate ieși din țara pentru a trata cancerul. Ce a obținut, totuși, fostul boxer de la instanța

Conform deciziei magistraților, Rudel Obreja a obținut doar liberarea, pe teritoriul României, unde are obligația să se prezinte la unitatea sanitară la care urmează să-și urmeze tratamentul, să ia legătura cu IGPR pentru a fi luat în evidență și pentru a stabili modul în care va comunica permanent cu organul de supraveghere, să se prezinte la instanță de câte ori este chemat, să anunțe instanța în cazul schimbării domiciliului și să nu dețină sau să folosească arme.

Obreja se îndreptate către spitalele din afara României pentru ca spune el, oricât de bun ar fi medicii din țara, sistemul medical românesc nu este cel mai performant și ar fi avut nevoie de altfel de îngrijiri. Pe de alta parte fostul boxer spune ca situația i s-a înrăutățit și trebuie sa caute soluții cât mai repede pentru a se trata. Iată însă ca trebuie sa găsească aceste soluții tot in România , având in vedere corcumstantele și tot el trebuie sa fie cel care anunța Politia ca rămâne in libertate, așa cum prevede decizia instanței.

Rudel Obreja a aflat că suferă de cancer în închisoare, cu ocazia unui control medical, după ce anterior acuzase dureri și pierduse mult în greutate. Inițial, acesta a fost tratat în închisoare, însă după un timp, când starea lui s-a agravat, i s-a permis să părăsească penitenciarul. De la declansarea bolii pana in prezent, Obreja a pierdut 20 de kilograme in greutate și era vizibil afectat de cancer.

Pe 22 iulie, judecătorii au dispus întreruperea executării pedepsei pe motive medicale, însă doar pentru trei luni, urmând ca acesta să revină cu o nouă cerere de prelungire, în funcție de evoluția stării de sănătate. Rudel Obreja a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare, după ce, în 2018, mai executase 7 luni din pedeapsă.